泡泡瑪特港股直線跳水！　剛官宣進軍家電…有望推LABUBU氣炸鍋

▲泡泡瑪特在全球擁有多家實體門市。（圖／路透社）

記者廖翊慈／綜合報導

港股泡泡瑪特25日午後股價直線跳水，盤中跌幅一度擴大至21.32%，報170.9港元，單日重挫引發市場關注。儘管公司公布2025年財報顯示獲利大幅成長，但營收未達市場預期，加上宣布跨界進軍家電市場，利多反成利空，市場反應出現明顯落差。

據《新浪財經》報導，泡泡瑪特2025年營收371.2億元（人民幣，下同），年增184.7%；經調整淨利130.8億元（約新台幣574億元），年增284.5%。其中LABUBU家族營收達141.6億元，佔比約38%。中國市場全年營收208.5億元，年增134.6%；亞太市場80.1億元，年增157.6%；美洲市場68.1億元，年增高達748.4%；歐洲及其他地區14.5億元，年增506.3%。

▲泡泡瑪特旗下熱門IP LABUBU。（圖／路透社）

值得注意的是，泡泡瑪特在業績發布會上宣布，將於2026年4月跨界推出小家電產品，主打IP設計結合生活場景，涵蓋復古冰箱、咖啡機、早餐機、電水壺等，並融入LABUBU、Molly等熱門角色，定位為兼具實用性與收藏價值的「生活化潮玩」。

在供應鏈方面，相關產品將採OEM代工模式，已與代工龍頭新寶股份合作，目前進入量產備貨階段。公司同時招募具備模具開發與品質管理經驗的人才，薪資開出15K至45K不等。產品預計4月透過電商平台首發，並同步推進線下門市布局，此外甜品業務也規劃於上半年落地實體店。





▲LABUBU去年在潮玩圈中不斷溢價。（圖／路透社）

報導指出，從策略層面來看，公司試圖突破盲盒低頻消費限制，透過高頻使用的小家電延伸IP生命週期，打造類似迪士尼的「全場景IP生態」。同時，也希望降低對單一IP的依賴。數據顯示，LABUBU系列占營收比重偏高，結構集中問題逐漸浮現。

不過市場對此並不買單。投資人普遍擔憂，家電產業競爭激烈且門檻高，涉及技術、供應鏈與售後服務，與潮玩模式差異明顯，跨界難度不低。消費端評價同樣兩極，有年輕族群看好「顏值經濟」與IP加持，甚至期待加入盲盒玩法；但也有人質疑家電應回歸耐用與品質本質，擔心過度溢價與實用性不足，恐影響長期競爭力。