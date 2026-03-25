1600度熔爐釀火警！　南消啟動退避權外部射水成功控制

▲台南市安南區工廠發生玻璃熔爐火警，消防人員採外部射水方式控制火勢。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市安南區安翰視特公司25日上午發生疑似玻璃熔爐火警，因熔爐高溫與廠房結構具潛在危險，消防局到場後果斷啟動「退避權」，採取外部射水方式控制火勢，成功避免災情擴大，現場無人員傷亡，展現專業應變能力。

消防局表示，該案於上午接獲通報，現場火警自動警報設備第一時間啟動，消防人員隨即出動多車多員前往搶救。抵達後發現廠房內濃煙密布，且建物為鐵皮鋼構，受高溫影響易產生變形甚至坍塌，加上玻璃熔爐溫度高達1600°C以上，火場風險極高。

消防人員初期進入進行滅火攻擊後，評估火勢及結構安全仍存在高度不確定性，立即依消防法規啟動「退避權」，改採安全距離外射水壓制火勢，並運用熱顯像儀掌握溫度變化，逐步清理殘火，成功控制災勢。

此次火警中，廠區自動警報設備及時發揮作用，協助迅速掌握火勢位置並完成廠內人員疏散，成為避免人員傷亡的關鍵因素。

消防局長楊宗林表示，火場安全永遠是第一優先，啟動退避權是保障消防人員生命的重要制度，任何救災行動都必須在安全可控的前提下進行。他也提醒企業應定期檢修消防設備，確保關鍵時刻能發揮效能。

市長黃偉哲則肯定消防同仁迅速且專業的處置，強調市府將持續強化工業區消防安全管理與防災輔導，並呼籲企業落實自主防災與設備維護，共同提升城市韌性，守護勞工與市民生命財產安全。