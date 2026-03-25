憂台海戰爭急領50萬！彰化婦說法反覆　警揭假交友詐騙保積蓄

▲彰化分局保住婦人積蓄50萬元。（圖／警方提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化一名60多歲女子日前到銀行要一口氣提領50萬元現金，由於金額龐大，行員察覺有異，立刻通報警方。沒想到婦人面對員警關切，先是說要還貸款，後又改口說是因為擔心國際局勢不穩、怕發生台海戰爭會導致存款被凍結，才會想把錢全部領出來放在家裡。說詞反覆又矛盾，讓員警直覺案情不單純。

彰化警分局民族路派出所所長何政哲與警員張高苑，日前下午接獲轄區內某金融機構通報，表示有一名女子臨櫃要提領50萬元，疑似遭到詐騙，請警方到場協助。員警到場後，婦人一開始說是為了償還貸款，但當員警告知部分銀行有提供轉帳清償服務，不用特地領現金後，她立刻改口，表示看到國際情勢緊張，擔心台灣萬一發生戰爭，銀行存款會被凍結，所以才想先把錢領出來，放在家裡比較安心。

▲彰化分局保住婦人積蓄50萬元。（圖／警方提供）

然而，員警在與其對談的過程中，發現她神情緊張，還不斷使用手機通訊軟體LINE與不明人士聯繫，對於對方的身分卻交代不清。這才開始支支吾吾，最後才勉強說是「家人的男友人」，兩人從未見過面，只在網路上聊天。這個說法讓員警當場確認，這就是典型的「假交友詐騙」。

員警當下立刻向婦人分析，這種詐騙手法通常會先透過網路建立感情或信任，再以各種藉口誘騙被害人匯款或提領現金。同時也提醒婦人，如果真的擔心戰爭，應該做的是完善的財務規畫，而不是把畢生積蓄領出來放在家裡，反而可能面臨遺失或遭竊的風險。

經過員警耐心勸說，並分享多起類似案例後，婦人這才恍然大悟，驚覺自己差點掉入詐騙陷阱，當場打消提款念頭，成功保住了50萬元的畢生積蓄。警方也呼籲民眾，網路交友要特別小心，若遇到未曾謀面的網友以各種理由要求金錢往來，絕對是詐騙，千萬不要輕易匯款或提領現金，有任何疑問可隨時撥打165反詐騙專線求證。