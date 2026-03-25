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勞動部職訓師貪污「10年撈585萬」　全部吐回獲減刑改判6年

▲▼台中高分院,高等法院,二審,法院,判決,台中司法新廈,台中高等行政法院。（圖／記者許權毅攝）

▲勞動部勞發署中彰投分署一名林姓助理研究員，10年間涉貪約600萬，二審改輕判6年。（圖／記者許權毅攝）

記者許權毅／台中報導

勞動部勞動力發展署中彰投分署的一名林姓助理研究員（兼講師、職訓師），透過掌控的公司取得政府標案，再以舊貨取的新品，利用職務之便詐取採購價金，不法所得約莫600萬。彰院一審判8年，台中高分院今二審改判6年，仍可上訴。

檢警追查，林男曾任職於勞動部勞動力發展署中彰投分署助理研究員，負責電機電子類群訓練教學及採購相關事務，藉由設立公司承攬勞動署中彰投分署的採購標案，違反利益迴避規定。

任職10年期間，林姓助理研究員承攬大量10萬元以下的小額採購標案，利用其負責驗收的職務便利，以備品或舊品混充新品，詐取採購價金，利用職務之便，以自營公司或借用他人公司名義承攬金額超過10萬元的開口契約標案，以舊充新方式詐取款項，從中詐得採購價金逾403萬元。

此部分涉及多個標案，包括「105年度氣液壓機電控制材料、學員實習氣動控制材料、106年度學員實習氣動控制材料以及108年度學員實習氣液壓機電控制材料…」等等年度合約需求採購案。為規避風險，甚至借用學生名下公司名義參與投標，驗收時放水。

為了能取得標案，林男洩漏採購資訊給廠商，協助其得標，並收取高額回扣。在其中一項「油壓迴路設計模組」採購案中，林男更利用陪標手段，製造公平競爭的假象，再從中向其收取回扣總計266萬餘元。

彰化地院審酌，林男擔任助理研究員，破壞社會大眾對於公務正常運作及執行公正性之觀感，嚴重危害國家法益，依貪汙治罪條例，判處林男應執行有期徒刑8年，褫奪公權5年。

台中高分院認為，林男身為公務員，利用職務機會詐取財物，或是藉機收取回扣，破壞社會對於公務正常運作觀感，考量無前科，又於偵查期間繳回200萬不法所得，一審時繳回311萬不法所得，並與中彰投分署達成23萬和解，視同繳回全部585萬不法所得，得以減刑。

綜上，台中高分院依8個貪污罪條例各判林男1年10月至4年2月不等刑期，合併應執行6年、褫奪公權4年。

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