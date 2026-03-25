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滑手機反而更累！妹子超推「回家先做1事」超放鬆　醫師也認證

滑手機,趴著滑手機,睡前滑手機。（圖／記者趙于婷攝）

▲原PO直呼，下班先洗澡真的有差。（示意圖／記者趙于婷攝）

網搜小組／劉維榛報導

手機滑著滑著，一個小時過去了，你還是癱在沙發上？一名網友直呼，下班回家後別再直接癱在沙發滑手機，反而建議先去洗澡、洗臉、換衣服，把一整天的疲憊洗掉，整個人的狀態會明顯不同，甚至有種「一天正式結束」的感覺。貼文曝光後，引發大批網友共鳴，直呼真的差很多，甚至形容像是幫自己重新開機。

一名女網友在Threads表示，不少人下班回家第一件事就是躺在沙發滑手機，看似在放鬆，實際上卻容易越滑越累，精神反而沒有真正休息。她認為，與其讓疲憊拖著，不如先起身處理基本清潔，像是洗澡、洗臉與換衣服，把外出的狀態切換掉，也能讓身體與心理同步放鬆。

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她也強調，這個小習慣看似簡單，卻會帶來很大的差異。當完成這些動作後，會明顯感受到一天已經告一段落，整體人變得清爽許多，心情也會比較輕鬆，不再卡在工作狀態中，反而更能真正休息與享受下班時光。

一個小改變差很大！下班先洗澡　整天壓力秒消失

文章曝光後，「攤在椅子上滑手機快兩個小時，然後滑到這篇」、「洗完澡那瞬間，真的是把靈魂找回來」、「真的！會有偷到時間的感覺」、「晚上時間整個被拉長的感覺」、「自從疫情之後，回家都會馬上洗澡，洗完澡後真的超級放鬆，會變得很享受睡前的這個時光」。

留言之中，「阿太中醫師」說明，他常告訴病人「回家要趕快洗熱水澡」。他解釋，我們一整天在外接觸各種病氣、邪氣與負能量，這正是回家後感到癱軟疲憊的原因，而洗熱水澡就等於沖掉一天累積的「垃圾」。水溫建議控制在38至40°C，當你離開溫暖的浴室，體溫會隨之快速下降，模擬入睡前的自然降溫過程，同時促進褪黑激素分泌，大腦便會自然收到「該睡覺了」的訊號。此外，洗熱水澡本身也是一種儀式感，能有效幫助大腦從緊繃模式切換到放鬆狀態。

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