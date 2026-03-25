119校高手對決！慈濟x PaGamO電競賽登場　台南小勇士拚國際賽門票

▲慈濟x PaGamO環保防災電競賽吸引119所學校選手參與。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

結合電競與永續教育的創新賽事再度登場！台南市政府與慈濟基金會連續第5年攜手舉辦「慈濟x PaGamO環保防災小勇士台南市盃」電競大賽，今（25）日在慈濟台南分會靜思堂熱鬧開賽，吸引全市119所學校優秀選手同場競技，爭取代表台南晉級國際總決賽的資格。

市長黃偉哲親自到場為選手加油打氣，他表示，市府長期推動校園環境教育與節能減碳政策，希望透過寓教於樂的方式，讓永續理念向下扎根。他指出，台南積極發展再生能源，不少學校已設置太陽能設備，透過儲能與調度提升用電效率，同時兼顧安全與環保。

黃偉哲也提到，市府推動學校每週一日蔬食政策，從飲食面落實減碳，讓學生在日常生活中實踐環保行動，未來將持續結合教育與政策，打造低碳永續城市。

教育局表示，本屆賽事由各校選拔菁英參與，競賽採電競「佔地攻防」模式進行，不僅考驗學生邏輯思維與策略運用，更強調團隊合作與臨場應變能力，成功以遊戲化教學翻轉傳統學習方式。

此次競賽內容涵蓋淨零排放、循環經濟、氣候變遷及海洋污染等重要議題，讓學生在競技過程中培養跨領域知識與實踐能力，將防災與環境素養內化為面對未來挑戰的關鍵能力。

慈濟基金會指出，透過電競形式，能有效降低環境議題的學習門檻，激發學生主動探索的興趣，進而從校園延伸到家庭與社會，形成正向循環。今日賽事將選出個人積分前10名選手，代表台南參加國際盃全球總決賽，展現台南學子的實力與永續行動力。