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花蓮市、吉安鄉接獲恐嚇信「砍殺游淑貞祭天」　警鎖定對象追查

▲▼花蓮市公所、吉安鄉公所分別接獲恐嚇信表示將至公所殺人抗議及砍殺游淑貞祭天。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

▲花蓮市公所、吉安鄉公所分別接獲恐嚇信表示將至公所殺人抗議及砍殺游淑貞祭天。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮市公所及吉安鄉公所首長24日分別接獲恐嚇案件，內容顯示將到市公所砍人抗議、還要砍吉安鄉鄉長游淑貞祭天，花蓮縣警察局表示，已迅速啟動專案偵辦機制，並報請花蓮地方檢察署指揮偵辦，全力釐清案情、依法嚴辦，以確保地方首長及公共安全無虞。

經查，花蓮市公所於115年3月24日深夜23時52分許，其公務信箱接獲電子郵件，內容除反映公所信箱問題外，並出現恐嚇字句；另吉安鄉公所也於同日上午接獲類似內容之恐嚇訊息，並明確指涉將於特定時間、地點進行暴力行為。經初步研判，兩案係同一人所為。

▲▼花蓮市公所、吉安鄉公所分別接獲恐嚇信表示將至公所殺人抗議及砍殺游淑貞祭天。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

警方接獲通報後，立即由花蓮分局及吉安分局受理報案，並由刑事警察大隊統籌成立專案小組，迅速展開調查。經比對相關資料，已鎖定特定對象，並同步調閱相關通信紀錄、網路使用軌跡等資料深入追查，務求儘速查明動機及行為人所在。

在安全維護方面，本局已即刻加強花蓮市及吉安鄉公所周邊巡邏密度，並與市長及鄉長保持密切聯繫，落實安全防護及應變機制，確保首長及洽公民眾安全無虞。

花蓮縣警察局強調，任何以暴力或恐嚇手段威脅他人之行為，均屬重大不法，警方絕不寬貸，必定全力查緝到案、依法究辦。同時呼籲民眾，切勿因一時情緒或不滿而以身試法，若有意見應循正當管道表達，共同維護社會秩序與安全。

花蓮縣警察局局長范織坤強調，警方對於任何危害公共安全之行為，均秉持「迅速處置、從嚴偵辦」原則，絕不容許暴力威脅影響社會安定，將持續強化維安作為，全力守護花蓮鄉親的安全。
 

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