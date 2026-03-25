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陸外交部痛批日自衛隊尉官強闖使館：新型軍國主義成勢為患

▲▼中國大陸外交部發言人林劍。（圖／翻攝大陸外交部）

▲大陸外交部發言人林劍。（圖／翻攝大陸外交部）

記者魏有德／綜合報導

日本23歲自衛隊尉官村田見大昨（24）日翻越中國駐日本大使館圍牆，還被發現疑似攜帶18公分長刀，宣稱要「以神之名」行兇，遭到日本警方逮捕，也在中日外交持續摩擦的氛圍中，增添不尋常氣息。對此，大陸外交部發言人林劍表示，「這一事件再次反映出日本國內極右翼思潮和勢力十分猖獗，新型軍國主義成勢為患。」

據了解，村田見大24日翻越東京都港區的中國駐日大使館圍牆，隨後闖入館區，不過，立刻被館內人員壓制，並在使館的草地發現疑似由他攜帶的刀具。

大陸外交部連兩日對此事件發出批評，並要求日本妥善處理此次事件。林劍指出，這一事件再次反映出日本國內極右翼思潮和勢力十分猖獗，新型軍國主義成勢為患，暴露日本政府在歷史、台灣等涉及中日關係重大核心問題上的錯誤政策流毒深重。

林劍反問，「你見過有人未經允許持刀進入使館，同大使交談的先例嗎？」林劍表示，該不法分子為自衛隊的官員，攜帶長達18釐米的刀具非法翻牆闖入中國使館，這是日本警方已經查證的事實，其威脅要以所謂「神的名義」殺死中國外交人員也是不爭的事實，日方必須對事件進行全面嚴肅的徹查。

林劍強調，日方對自衛隊人員失管失教，未能履行對中國使領館和外交人員的安保責任，「日方將採取什麼措施妥善處理此次的事件，如何從根源上確保類似事件不再發生，建議直接問日本方面，包括中方和國際社會都在拭目以待。」

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