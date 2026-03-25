蕭旭岑指馬英九「很多事都忘了」　民進黨：盼馬前總統身體健康

▲前總統馬英九。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

前總統馬英九指控國民黨副主席蕭旭岑、幕僚王光慈「破壞財政紀律」，送請司法機關調查；蕭旭岑今（25日）反擊稱，馬英九「忘了很多事」。蕭坦言，「台灣有很多家庭應該也有類似的經驗，長輩忘記了，長輩認為你懷疑你做了什麼他不知道的事情」，讓他很心酸也很無奈。馬辦茶壺風暴延燒，對於媒體提問，民進黨僅回應，希望馬前總統身體健康。

全案源頭是基金會內部員工捲入職場不當管理事件，之後雖自行離職，但也檢舉基金會內部財務問題。前國安會秘書長金溥聰了解後，告知基金會董事高華柱，隨後由高向馬報告。當馬得知近年一直有人利用「馬辦」名義在中國「做一些事」後，深感不妥，因此委任金溥聰主導處理，並敲定在春節後攤牌，將蕭旭岑與王光慈火速解職。

馬辦一週連發2篇聲明，切割親信幕僚蕭旭岑、王光慈，直指2人「違反財政紀律」、「利用馬辦名義在中國做一些事」。馬英九接受聯合報專訪時坦言，發生這樣的事他很心痛，也會暗自流淚，但他學法律出身，當過法務部長，碰到這種事情是六親不認的，目前具體事證已經整理得差不多，後續會送請司法調查。

馬英九更在專訪中直言，「他們和台商的往來中間有無財務上的關係？沒告訴我」；蕭旭岑25日凌晨發臉書回應，「馬英九忘記了很多事」。蕭今早受訪時表示，「我很難過，我很遺憾，要走到今天這一步」，「我想台灣有很多家庭應該也有類似的經驗，長輩忘記了，長輩認為你、懷疑你做了什麼他不知道的事情，我能怎麼辦？我很心酸，很無奈」。