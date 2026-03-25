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台南善化就博會3/28登場！94廠商釋出4千職缺　AI模擬面試首登場

▲台南首場大型就業博覽會3月28日善化登場，釋出逾4千職缺。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南首場大型就業博覽會3月28日善化登場，釋出逾4千職缺。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市政府2026年首場大型就業博覽會將於3月28日上午9時至12時，在善化區文康育樂中心登場。本次以「台南好生活 台南呷頭路」為主題，集結94家企業，釋出超過4000個工作機會，其中逾5成職缺薪資超過3萬5千元，吸引求職者與轉職族關注。

▲台南首場大型就業博覽會3月28日善化登場，釋出逾4千職缺。（記者林東良翻攝，下同）

市府25日於新營民治市政中心舉辦行前記者會，由副市長葉澤山率領勞工局等單位及多位產官學代表出席，號召民眾把握機會參與。葉澤山表示，自市長黃偉哲上任以來，市府持續優化投資環境，自2019年至2026年1月已吸引企業投資達2,992億元，創造超過6萬4000個就業機會，就業博覽會媒合率更穩定超過5成。

▲台南首場大型就業博覽會3月28日善化登場，釋出逾4千職缺。（記者林東良翻攝，下同）

本次參與廠商涵蓋科技、製造、傳產與服務業，包括台灣穗高科技、緯穎智造、和淞科技、直得科技、大成長城、華新麗華，以及麥當勞、全家、統一超商、藏壽司等知名企業，提供多元職缺，滿足不同族群需求。

勞工局長王鑫基指出，就博會除提供企業與求職者面對面媒合機會，也設置多項貼心服務，包括「求職接駁車」、「美髮水噹噹」以及「CPAS職業適性診斷」。今年更首度導入「AI模擬面試」，讓求職者透過AI互動練習面試技巧與履歷準備，提升求職競爭力。

▲台南首場大型就業博覽會3月28日善化登場，釋出逾4千職缺。（記者林東良翻攝，下同）

此外，現場也祭出多項好康，求職者只要投遞3家履歷，即可參加抽獎，有機會獲得復古藍芽音響、無線果汁隨行杯、吸塵器及筋膜槍等好禮，另備有手機支架、便當提袋、不鏽鋼餐具等實用贈品，數量有限送完為止。


為響應節能減碳，活動當天提供免費接駁車，自上午8時30分起由善化火車站往返會場，民眾亦可搭乘大台南公車「棕幹線」、「藍幹線」轉「橘幹線」前往。市府呼籲求職者踴躍參與，把握機會開啟職涯新篇章。

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