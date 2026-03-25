快訊／北市建國快速道路3車追撞！4人送醫　

▲建國快速道路近南京東路閘道口3車車禍，造成後方大塞車。（圖／記者吳彥傑翻攝）
記者吳彥傑、張君豪、郭玗潔／台北報導
台北市建國快速道路近南京東路閘道口，今(25)日下午發生3車追撞事故。警方於14時30分獲報，共派遣1輛消防車、3輛救護車、10名人員到場處理，據了解，現場為貨車、計程車與自小客車車禍事故，共4人受傷，分別為43歲計程車男性駕駛、58歲計程車女乘客，44歲休旅車男性駕駛、35歲小貨車男性駕駛，所幸皆意識清楚，分別送往醫院治療。詳細肇事原因仍待進一步釐清。
▲建國快速道路近南京東路閘道口3車車禍，造成後方大塞車。（圖／記者吳彥傑翻攝）
記者吳彥傑、張君豪、郭玗潔／台北報導
台北市建國快速道路近南京東路閘道口，今(25)日下午發生3車追撞事故。警方於14時30分獲報，共派遣1輛消防車、3輛救護車、10名人員到場處理，據了解，現場為貨車、計程車與自小客車車禍事故，共4人受傷，分別為43歲計程車男性駕駛、58歲計程車女乘客，44歲休旅車男性駕駛、35歲小貨車男性駕駛，所幸皆意識清楚，分別送往醫院治療。詳細肇事原因仍待進一步釐清。
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