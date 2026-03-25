塑膠袋大缺貨！　經濟部證實中盤商有囤貨、延遲出貨現象

▲經濟部產發署長邱求慧證實中盤商有囤貨現象。（圖／翻攝自YouTube／國會頻道）

記者詹詠淇／台北報導

民進黨立委蔡易餘、陳素月、賴惠員與劉建國今（25日）召開「戰火燒進農業 農產包材漲價缺貨 農民壓力大增！」記者會指出，雖然政府已啟動機制吸收油價漲幅，但由石化衍生的塑膠包材，如農用塑膠盒、塑膠袋近期已大漲10%至15%，甚至出現盤商囤積、有錢也買不到的窘境。蔡易餘在立法院經濟委員會質詢時也再次關切此事。經濟部產發署長邱求慧則證實，「現在發現有一些比較中盤的經銷商，有一點點在心態上面延緩出貨，或者是囤貨的現象」。

立法院經濟委員會今（25日）邀請經濟部長龔明鑫率台灣電力公司董事長曾文生就「核二、核三廠自主安全檢查現況與再運轉計畫及政府『重啟核電三原則』之歷年進度與現況說明」進行報告，並備質詢。

民進黨立委蔡易餘質詢時關切，受中東戰火影響，塑膠袋、小番茄便當盒等買不到，他早上開記者會時，中油說原料供應沒有短少，這就表示企業拿得到原料，但最末端消費者要使用塑膠袋卻買不到，農民要用農業包材也買不到，且他們也沒有議價能力。面對大幅度漲價，經濟部有無掌握？怎麼因應？是不是有人囤貨、預期性心理，造成市場短少？

經濟部產發署長邱求慧回應，經濟部相當重視，也召開專案會議，針對石化大廠等供應商部分做了很多協調，現在石化大廠都暫時停止對外輸出，以供應國內整體生產為優先。所以雖然原料價格有上漲，但是整個供應是無虞的。

不過，邱求慧也說，「現在發現有一些比較中盤的經銷商，有一點點在心態上面延緩出貨，或者是囤貨的現象」。經濟部呼籲大家不要有預期心理，這樣會導致整個市場秩序的混亂，而且有違法之虞。

蔡易餘則強調，有違法之虞這件事情要大聲講出來，既然原料來源無虞，也沒有要外銷，不應該末端買不到，這就是中間出問題，是不正當囤積、違法囤貨，這東西要查出來。