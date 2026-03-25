議員選戰還有變數　台中1人通過初選卻因「家中變故」退選

▲民進黨中執會。（圖／記者詹詠淇攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨今（25日）召開中執會，會中選對會報告時提到，高雄前鎮小港議員參選人吳昱鋒違規掛與總統賴清德合照看板，經黨部勸說後也未下架，懲處口頭警告加沒收保證金；已通過初選的台中北區議員參選人吳文豪因胞弟近日出車禍、半身不遂，他為照顧家人決定退選，空缺部分，選對會可能會再徵召其他人選。

民進黨今召開中執會，據轉述，會中黨團代表報告，黨團總召蔡其昌表示，社會關注李貞秀爭議，黨團認為這個狀況違憲也違法；另外，軍購條例持續審議中，進度緩慢但在預期當中，未來可能多數條文會在委員會被保留，送交朝野協商，後續修法戰場還需要密切關注。

民進黨祕書長徐國勇指出，這禮拜會完成所有直轄市初選民調，也接到推薦監察委員的函文，會秉持用人唯才原則、不以政黨設限來蒐集名單。

選對會報告也提到，桃園市議員參選人胡家智被控涉嫌利用「寒冬送暖」公益活動賄選，透過里長每週固定發送千元生活用品大禮包。該案司法單位正在調查，待調查有結果後，由中執會處理。

選對會也指出，高雄前鎮小港議員參選人吳昱鋒掛與總統賴清德合照看板，違反黨內大咖條款，經黨部勸說後也未下架，懲處口頭警告加沒收保證金；台中北區議員參選人吳文豪因胞弟近日出車禍半身不遂，他為照顧家人決定退選，空缺部分，選對會可能再徵召其他人選。