麥當勞招募1000名正職員工　餐廳經理年薪上看150萬

▲麥當勞今年招募1000名正職職缺。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

台灣麥當勞今年開出1000名正職職缺，包括300名餐廳儲備幹部、700名正職服務員，且針對儲備幹部起薪進行調薪，餐廳經理起薪超過6萬元，加上年終及績效獎金，年薪上看150萬元。

台灣麥當勞表示，2026年持續招募正職人力，「儲備幹部」預計招募300人，起薪由42900元調升至43400元，訓練期薪水維持38400元（含津貼）；副理、經理起薪也調升，分別為50900元、61400元，餐廳經理起薪不僅超過6萬元，加上年終及績效、業績獎金，年薪上看150萬。

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還有700名「正職服務員」職缺，起薪32000元，大夜正職服務員41000元。

台灣麥當勞指出，2016年起比照外商福利提供7天家庭日，正職員工入職第1年起即享有10天特休與7天家庭日假期，今年全年共可休假137天，且任職滿10年還可享連續8周的給薪特休。

麥當勞現有總員工數約27000人，其中學生族群（15至22歲）佔所有員工人數的25.53%，45歲以上含中高齡及二度就業佔總員工數20%，超過65歲的員工有434位。

▲王品今年調升正職起薪及計時人員時薪。（圖／資料照）

王品集團今年也調升正職起薪及計時人員時薪，正職起薪含全勤調升為36800元起、計時同仁時薪加全勤津貼210元起，調幅最高10%，其中燒肉及火鍋品牌正職起薪含全勤4萬起。全年預計釋出超過1200名正職職缺，正職同仁每月除底薪還有獎金，搭配晉升調薪、3月績效調薪、9月的年中調薪等新制，店長有機會挑戰年薪200萬。



王品集團今年預計於台灣新增30家以上門店，展店策略以燒肉及火鍋為主，包括聚、青花驕、和牛涮、尬鍋、向辣、原燒、肉次方及金咕品牌正職起薪含全勤調升至4萬起、調幅5%；其中「聚」及「肉次方」儲備店長起薪最高5.5萬，晉升店長、主廚年薪有機會上看200萬。

國民平價火鍋「石二鍋」也是展店重點，推出快速培訓升遷計畫，招募具有餐飲值班幹部經驗的求職者，儲備店長培訓4個月通過考核，即可晉升為店長，挑戰月薪6萬元起。除薪資優於市場行情，同仁也享有年終獎金、分紅獎金、國外旅遊補助等多樣福利。