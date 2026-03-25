台南AI學習日登場！百校千生同步共學　打造全台首創模式

▲台南市AI學習日串聯百校千生同步共學，打造全台首創模式。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

AI教育正式走進台南校園！台南市政府教育局攜手均一平台教育基金會，25日舉辦「台南市AI學習日—擁抱AI新世代，全市連線秀AI」活動，採創新的「線上講師×班級公播」模式，串聯全市逾100所國小、千名學子同步學習，成為全台首個全面推動國小AI素養教育的縣市，展現數位教育的新里程碑。

市長黃偉哲表示，AI不再是未來，而是現在進行式。呼應總統賴清德提出的「AI新十大建設」，台南在短短兩個月內快速推動全市方案，展現高度執行力。他指出，透過「Active AI」工具，學生能將想像力轉化為具體創作，例如「鄭成功與AI機器人在赤崁樓下棋」等畫面，讓科技與台南文化交織出全新火花。

教育局長鄭新輝指出，台南積極推動「班班智慧教室、生生有平板、校校智慧學」，並結合「數位融入課中差異化教學」，確保不論城市或偏鄉學生，都能享有公平且優質的學習資源。他強調，AI教育不僅是技術操作，更重視「批判反思力」，課程中特別引導學生檢視AI生成內容是否存在性別或職業刻板印象，培養理性判斷能力。

新營國小校長曹欽瑋表示，學生在活動中展現高度創意與學習動能，在講師引導下，創作出「孔子在孔廟教小朋友寫程式」等跨時空場景，讓在地文化與科技結合，提升學習興趣與家鄉認同感，也翻轉傳統教學模式。

均一平台教育基金會董事長呂冠緯則肯定台南市府的行政效率，從中央政策到地方落地僅用不到兩個月，堪稱最佳示範。他指出，台南首創的「全市推動模式」，有效克服城鄉資源差距，未來可望推廣至全台，讓更多學生受益。

值得一提的是，國立台南大學教育學系教授吳純萍也帶領準教師同步參與課程，讓未來師資提前接觸AI教學實務，深化AI倫理與批判思維教育，為台南培養下一代數位教育人才。

教育局表示，本次活動呼應國際「Hour of AI」運動，未來將每年3月最後一個星期三訂為「台南市AI學習日」，並持續推動教師AI素養研習，深化「AI核心四素養」，讓AI教育從一次性體驗走向制度化發展，培養具備未來競爭力的學子。