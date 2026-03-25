鹿港老街不再「咕嚕咕嚕」蓄洪池藏身校園　中央與地方聯手防汛

▲第四河川局前往鹿港抽查防汛設備。（圖／第四河川局提供）

記者唐詠絮／彰化報導

因應今年汛期即將到來，中央與地方攜手強化防災整備！斥資3.5億元、歷時兩年完工的彰化鹿港「洛津國小地下停車場兼蓄洪池」今年2月正式啟用。這座全國首創的多功能設施，不僅能容納1.2萬噸的雨水，等同五座奧運游泳池的蓄洪量，更同時提供107個停車位，要一次解決鹿港老街每逢大雨就淹水、假日一位難求的兩大難題。

經濟部水利署今天也特別由副總工程司白烈燑率領第四河川分署，今日會同彰化縣政府與鹿港鎮公所，實地巡檢鹿港地區的抽水站、水閘門及大型移動式抽水機等設備，確認功能正常。

▲洛津國小操場設地下停車場兼具蓄洪功能。（圖／縣府提供）

第四河川分署表示，這次的抽查重點在於強化平時的設施維護與災前整備，同時也與地方政府針對設備調度、人力支援等橫向聯繫機制進行實務演練，確保面對颱風、豪大雨等突發狀況時，能快速應變、精準調控，將淹水風險降到最低。

這座兼具停車與蓄洪功能的設施，創下三個「全國第一」是彰化縣政府配合水利署「鹿港溪逕流分擔計畫」所推動的示範工程。利用洛津國小操場地下空間，將停車場與蓄洪池共構，平時供民眾停車，豪雨來襲時則可暫時貯留雨水。完工後，鹿港地區的防洪標準已提升至與台北市同等級，今年汛期就能發揮顯著功效。

▲洛津國小操場設地下停車場兼具蓄洪功能。（圖／縣府提供）

未來遇到瞬間強降雨時，可將低窪地區的雨水引流至蓄洪池，有效減輕老街、天后宮周邊的淹水壓力。春節疏運期間，停車場也將啟動智慧管理與機動疏導，確保交通順暢。隨著汛期將至，水利署也提醒民眾，可多利用官方水情App與防災資訊網，隨時掌握即時訊息，共同守護家園安全。

▲第四河川局前往鹿港開防汛會議並抽查相關設備。（圖／第四河川局提供）