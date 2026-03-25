快訊／陷雙重國籍、閃兵爭議　李孝亮宣布「退選北市議員」

▲李孝亮。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

去年罷免民進黨籍立委吳沛憶失敗的國民黨青年李孝亮，如今爭取國民黨提名參選台北市中正萬華區市議員，卻被爆出具有雙重國籍且未服兵役。對此，李孝亮今（25日）宣布，「經過審慎思考，我決定不參與今年市議員選舉，先專注於將相關問題完整處理。這不是離開，而是為了以更負責任的態度，面對自己、也面對支持我的每一位朋友」。

李孝亮表示，近期因相關身分與兵役議題，引發社會關注與討論。面對外界各種聲音，自己深知此刻最重要的，是讓相關事務回歸制度與程序，妥善釐清與處理。

李孝亮表示，「經過審慎思考，我決定不參與今年市議員選舉，先專注於將相關問題完整處理。這不是離開，而是為了以更負責任的態度，面對自己、也面對支持我的每一位朋友」。

李孝亮說，這段時間以來，謝謝許多中正、萬華鄉親的鼓勵與期待，也感謝一路相挺的夥伴與支持者。大家的信任，自己始終放在心上。自己始終相信，政治的價值在於長久的投入與陪伴。未來，只要中正萬華需要他，他都會在，持續關心地方、服務鄉里，以不同方式為這片土地努力。

最後，李孝亮強調，同時，自己也呼籲所有國民黨支持者，持續團結，支持國民黨提名的優秀人選，共同守護這座城市的未來。階段或許會有調整，但初衷不變。「我們會再見，在更好的時候」。