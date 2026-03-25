獨／最貪執行長逃亡5天身上剩22萬　「藏鏡人」女性密友起底

▲「中油最貪執行長」徐漢（左二）逃亡5天後落網。（圖／民眾提供）

記者陳宏瑞／高雄報導

中油前煉製事業部執行長徐漢涉貪2700多萬，在宣判前夕19日卻剪斷電子腳鐐落跑，他逃亡5天後於24日晚間在台東太麻里山區被捕，身上被搜出22萬餘元，而在徐漢逃亡後的第二天，檢警就逮捕了林姓女子（55歲），並以涉嫌藏匿人犯罪將她聲押獲准。據了解，林女是徐漢的「紅粉知己」之一，徐漢剪斷電子腳鐐後，林女還曾現身萬巒和徐漢「見最後一面」而被檢警掌握，且開車幫徐漢逃亡的林男（31歲）也是林女牽線認識，林女可說是徐漢逃亡的關鍵「幕後藏鏡人」。

徐漢涉貪後曾遭羈押長達1年半，直到2025年6月以500萬交保，並配戴電子腳鐐、限制出境出海。本月19日上午徐漢現身左營高鐵站，卻未搭高鐵，而是進到台鐵新左營站，搭區間車南下到屏東潮州，再攔計程車至萬巒，行經萬巒鄉中正路一帶時，竟刻意挑選沒有監視器的林邊溪堤防附近提前下車，下午1時55分，徐漢持利器剪斷電子腳鐐後失聯。

▲徐漢剪斷電子腳鐐棄保潛逃 。（圖／記者陳宏瑞攝）

檢警在確認徐漢棄保潛逃後展開追查，先根據徐漢的交友狀況進行了解，發現徐漢的妻子和小孩目前都在國外，並沒有任何聯繫，但徐漢擔任執行長期間，原本有不少的「紅粉知己」，徐出事後，似乎僅剩下家住大寮的林女還有在聯絡，兩人曾多次到萬巒的廟宇拜拜，關係仍然密切。

檢警追查後赫然發現，徐漢剪斷腳鐐的19日當天，林女的車子也曾出現在萬巒，經過比對時間序和地點，確認林女曾和徐漢「碰面」，因此在20日將林女拘提到案，並向法院聲請羈押獲准。

據指出，徐漢和幫忙開車逃亡的林男是大約在半年前的一個餐會上認識，牽線人就是林女，由於林男也涉及其他2個案件遭通緝，因此和徐漢「一拍即合」，至於林女是否有出錢或規劃其他逃亡方式，則需要進一步調查釐清。