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《上學的風景》曝光！台南通學步道成果一次看　守護孩子每一步

▲台南教育局推出《上學的風景》影片，呈現通學步道改善成果。（記者林東良翻攝）

▲台南教育局推出《上學的風景》影片，呈現通學步道改善成果。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

守護孩子上學的每一步，台南市政府持續推動通學步道與人行安全環境改善，教育局特別推出成果影片《上學的風景—台南市通學步道成果》，透過影像紀錄城市改變的軌跡，呈現市府、學校與社區攜手守護學童安全的努力，也讓市民看見「人本交通」如何在日常中落實。

市長黃偉哲表示，一條安全的通學步道，看似平凡，卻是孩子每天最重要的生活路徑。市府長期重視校園周邊交通安全，除積極向中央爭取補助，也持續投入經費改善人行環境。自108年至114年，台南已成功爭取內政部國土管理署「永續提升人行安全計畫」補助逾13億7千萬元，改善102所學校通學環境。

市府透過路口優化、人行空間拓寬、無障礙設施建置與通學動線重整等措施，逐步打造安全、連續且友善的步行環境，讓學童安心通行，家長也更放心。

教育局長鄭新輝指出，通學步道不僅是硬體建設，更是孩子每天都在上的一堂交通安全課。學生在上學途中學習觀察路口、遵守交通規則，也培養自我保護能力。教育局除持續協助校園改善環境外，也結合課程與生活教育，強化學生正確用路觀念，並鼓勵家長與社區共同參與，形成守護通學安全的網絡。

此次成果影片拍攝地點涵蓋安南區安南國中、安定區南安國小、學甲區學甲國小、佳里區信義國小及北區公園國小，呈現不同區域、不同環境型態下的通學步道樣貌。影片不僅對照改善前後差異，也捕捉學生實際步行上學的日常畫面，以及家長與社區對安全環境的期待與回饋，讓工程成果轉化為貼近生活的真實感受。

教育局強調，通學步道建設結合交通工程、校園安全與生活教育，是推動人本交通的重要起點。《上學的風景》不僅是一部成果紀錄，更是推廣交通安全與城市永續理念的重要教材，期盼透過影像，讓更多人關注行人安全議題，從日常中建立正確的用路文化。

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