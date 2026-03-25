花蓮中低收老人假牙補助起跑！最高4.4萬　預算通過擴大對象

▲花蓮縣中低收入老人補助裝置假牙自即日起開始申請。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府為守護高齡長者口腔健康，提升長者咀嚼功能與生活品質，115年度持續推動「中低收入老人補助裝置假牙實施計畫」，即日起開始申請。另待115年花蓮縣總預算審議完成，規劃將擴大補助對象。依現制，符合資格者最高4.4萬元。

花蓮縣政府社會處說明，牙齒健康是長者全身健康的基石，透過補助減輕經濟負擔，讓長輩能「吃得好、笑得開」。本計畫針對設籍本縣年滿65歲（原住民55歲）以上，且經醫師評估有裝置活動假牙需求，符合下列條件之一即可申請：列冊低收入戶或中低收入戶、領有中低收入老人生活津貼、領有身心障礙者生活補助費、由政府全額補助收容安置者，或接受政府補助身心障礙者日間或住宿照顧服務達50%以上者。此外，具備原住民身分者本府原民處也另行辦理「原住民族長者裝置假牙」補助計畫。

社會處特別提醒，本補助採「先核定、後裝置」原則，長輩務必在收到審核通過通知後，再行展開假牙製作與裝設。另需注意「五年條款」，即活動假牙同一顎如曾獲相同項目補助，須間隔 5 年以上方得再次申請，另提醒長者於裝置假牙後，裝置假牙之醫療院所應提供一年免費調整服務，假牙維修沒有5年限制，每年最高補助金額為6,600元。

申請方式部分，為方便長者申請，縣府今年度結合全縣32家特約牙科醫療院所（特約院所名單： https://reurl.cc/18oG88），長者僅需備妥身分證、健保卡及福利身分證明文件，前往合約牙醫院所進行口腔檢查，即可由院所專業團隊協助擬定計畫並送交審核，省去民眾往返公部門奔波之苦。

社會處補充說明，因115年花蓮縣總預算案尚待審議，目前先依現行制度受理申請；待總預算審議通過後，預計將進一步擴大補助對象至一般長者，並調升中、低收入長者補助金額，相關新措施將依相關行政程序後續正式公告內容辦理。

社會處提醒，若民眾對申請流程、特約診所位置或資格認定有任何疑問，歡迎撥打社會處社會福利科諮詢專線（03-8227171 轉 382），或親洽住家鄰近合約診所諮詢，以保障口腔健康。

