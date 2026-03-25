　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

學者：伊朗等區域衝突將成「川習會」重要話題

中美,美中,中美關係,美中關係,川普與習近平,川習,習川,習近平與川普▲▼2025年10月30日，美國總統川普和中國國家主席習近平在韓國釜山金海國際機場舉行雙邊會晤，這次會晤是在亞太經合組織（APEC）峰會期間舉行的。（圖／路透）

▲「川習會」受全球關注。（圖／路透）

記者蔡紹堅／綜合報導

「川習會」可能延後舉行，香港中文大學 （深圳）公共政策學院院長鄭永年認為，中美作為兩個超級大國，伊朗等區域衝突必然成為兩國首腦討論的重要話題。

鄭永年正在海南出席博鰲論壇，他指出，美國總統川普延後訪中的決定並不是因為中美兩國的關係，而是美伊戰爭所致，同時美國高度捲入國際事務也引發國內壓力。

▼伊朗飛彈。（圖／路透）

▲▼ 伊朗飛彈。（圖／路透）

鄭永年正認為，元首外交對兩國都很重要，中美作為超級大國，經濟高度互補， 美國在金融、生產性服務業、基礎研究都較強，同時中國在應用技術轉化、製造業和基礎設施建設方面則更具優勢，因此兩國不能脫勾。

鄭永年說，基於經貿談判基礎上，兩國能多作溝通，增強雙方政治信任，往後再逐步討論台灣、南海等問題。

另外，對於中國提振內需的作法，鄭永年指出，當前中國中產只佔總人口的不足30%，遠未達到中產社會所需的50%至70%門檻， 也不宜發展成福利型社會，應透過「發展」解決內需問題，適度放鬆監管，釋放低空經濟、遊艇經濟等新消費領域，同時發展增量經濟，如生物醫藥、遊戲、人工智能產品等，使更多人晉身中產階層。

▼以色列阿拉德鎮一棟住宅遭飛彈擊中。（圖／路透）

▲▼ 以色列阿拉德鎮（Arad）一棟住宅大樓遭伊朗飛彈擊中。（圖／路透）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
454 1 5422 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／美日韓大咖來了！南亞科787億私募　Sandisk、海
巴基斯坦證實！伊朗收到美國15點停火方案
尹錫悅坐牢「像奧客」　嫌小菜太少：一直討咖啡

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸阿特拉斯「蜂群」系統作戰首亮相　百架無人機3秒一發先干擾再攻擊

香港：能源供應迄今穩定　8成油品來自中國大陸

泡泡瑪特港股直線跳水！　剛官宣進軍家電…有望推LABUBU氣炸鍋

學者：伊朗等區域衝突將成「川習會」重要話題

香港學者：中東資金對中國發展感興趣　將香港當前哨站

陸外交部痛批日自衛隊尉官強闖使館：新型軍國主義成勢為患

中東衝突影響供應鏈　中國製造業表現更受挫

41歲陸補教名師「張雪峰」猝死　醫提醒：疲憊時別硬扛

「速效救心丸」電商平台搜索量暴增　電商經理掛保證：不會漲價

陸14歲少年乾冰炸掉冰箱！母沒責罵還耐心解釋物理現象

明春雨鋒面報到變天！連4天轉涼 雨區擴大時間曝

周杰倫拍MV「只為在KTV有畫面？」　阿Ken當面「提S.H.E」兩人狂鬥嘴XD

刑事局證實林秉文喪命柬埔寨！　火化後骨灰送回台

橘子不是管錢的！要她回來說清楚？　柯文哲：何必多個人被關？

關鍵「1500」　柯文哲：人證、物證、金流都沒有「哪來收賄圖利」？

房市軟著陸？解密央行2026劇本：「微調」戲法誰是獲利者、誰是最後一根稻草 ？｜地產詹哥老實說完整版 EP302

不怕白丟2026！柯文哲喊話藍　「黃國昌選到底李四川就掛了」

柯文哲宣判前喊話賴清德回頭是岸

川普曝「伊朗急著求協議」！　宣布指示軍方「暫緩攻擊5天」

柯文哲宣判前喊話賴清德回頭是岸　怒斥賴最中國文化思想

陸阿特拉斯「蜂群」系統作戰首亮相　百架無人機3秒一發先干擾再攻擊

香港：能源供應迄今穩定　8成油品來自中國大陸

泡泡瑪特港股直線跳水！　剛官宣進軍家電…有望推LABUBU氣炸鍋

學者：伊朗等區域衝突將成「川習會」重要話題

香港學者：中東資金對中國發展感興趣　將香港當前哨站

陸外交部痛批日自衛隊尉官強闖使館：新型軍國主義成勢為患

中東衝突影響供應鏈　中國製造業表現更受挫

41歲陸補教名師「張雪峰」猝死　醫提醒：疲憊時別硬扛

「速效救心丸」電商平台搜索量暴增　電商經理掛保證：不會漲價

陸14歲少年乾冰炸掉冰箱！母沒責罵還耐心解釋物理現象

串流收視週榜／《逐玉》連兩周登全球榜！觀看數出爐…4大劇征服觀眾

封測廠資本支出爆發　產業鏈價值拉升由配角變身主角

哪些興櫃股熱火朝天？　籌碼集中好拉抬成翻倍股製造市場

吃生雞蛋會禿頭？營養師揭「3大迷思」：關鍵是「它」

挺台立場不變！立陶宛總統強硬護「台灣代表處」　不接受北京施壓

南亞科私募美日韓大咖搶進　法人：綁定4大策略

Meta縱容性剝削！「臥底扮兒童」揭色情陷阱　美法院重罰120億

國際知名大氣化學學者、中研院士翁玉林辭世　享壽80歲

徐春鶯涉滲透法遭訴！綠批不守法　白反嗆：府院黨遭共諜滲透還抹紅

日本爆發新型銀行詐騙！假客服結合AI語音釣魚　兩天逾百人受害

周杰倫拍MV「只為在KTV有畫面？」　阿Ken當面「提S.H.E」兩人狂鬥嘴XD

大陸熱門新聞

1年3車禍！40歲男以為「中邪」　醫一查不對勁

揭秘世界最長海底高鐵隧道　

嗆「打台灣就捐4億」　陸41歲補教名師猝死

長期開燈睡覺！20歲女體重飆至100kg還高血壓

陸補教名師張雪峰驚傳猝逝！公司發訃告證實

香港男女海邊「交疊睡姿」　網友熱議

30歲陸男「全職搖盲盒」年入137萬

內存價格暴漲舊手機熱銷　他驚：壞的也有人收

長年穿紙尿褲！14歲陸男遭生父繼母虐死

陸網紅張雪峰猝逝 警惕「死亡筆記本」上添一筆的「心源性猝死」

朱鳳蓮解釋「統一後」基建會更好：遠遠超出孫中山建國方略設想

美伊談了沒「羅生門」　陸官媒諷川普「慫了」

陸翁反對公寓裝電梯　蓋好後「補錢求搭」被拒

不只喊打台灣捐4億！張雪峰7個爭議言論整理

更多熱門

相關新聞

泰國證實！　1艘油輪安全通過荷莫茲海峽

泰國證實！　1艘油輪安全通過荷莫茲海峽

伊朗宣布有條件開放非敵對國家通行荷莫茲海峽後，一艘泰國籍油輪23日成功穿越這條重要水道。泰方證實，外交部與伊朗當局經過密集協商，為這艘曼差石油公司（Bangchak Corporation）油輪取得安全通行許可，且無需支付任何費用。

伊朗：非敵對船隻「滿足3條件」可通過荷莫茲

伊朗：非敵對船隻「滿足3條件」可通過荷莫茲

伊朗轟炸卡達LNG設施　韓中天然氣停止供應

伊朗轟炸卡達LNG設施　韓中天然氣停止供應

撐不了多久！胡采蘋揭伊朗「4月還是會被打」

撐不了多久！胡采蘋揭伊朗「4月還是會被打」

美前防長：現在宣布戰勝等同把荷莫茲送給伊朗

美前防長：現在宣布戰勝等同把荷莫茲送給伊朗

關鍵字：

美伊伊朗川習會

讀者迴響

熱門新聞

梁軒安性侵女藝人稱妻蕭淑慎全知情

超多人中鏢！「腳痛、腹瀉」傳染性強　病人痛到快往生

2度帶男學生回家嘿咻　女教師下場曝

大溪燒烤店清晨大火奪命　20歲男客成焦屍

快訊／7-11開出3張千萬發票！幸運門市一次看

立委還兼爆破士？李貞秀亂爆料高虹安收柯文哲700萬　民眾黨要懲處

雙腳冒紅疹「像被畫一圈」！醫見恐怖排列驚：牠邊走邊咬

SpaceX要上市了！低軌衛星股歡騰　7檔台廠亮燈漲停

溼答答！　「最強春雨鋒面」下周到

1年3車禍！40歲男以為「中邪」　醫一查不對勁

揭秘世界最長海底高鐵隧道　

快訊／全家開出2張千萬發票！幸運門市曝光

別再繳錢！2職業工會積欠保費　勞保局暫拒給付

林秉文遭槍殺身亡照片瘋傳

梁軒安洗腦手段遭曝光！　自爆和蕭淑慎沒性生活「反正她快掛了」

更多

最夯影音

更多
明春雨鋒面報到變天！連4天轉涼 雨區擴大時間曝

明春雨鋒面報到變天！連4天轉涼 雨區擴大時間曝
周杰倫拍MV「只為在KTV有畫面？」　阿Ken當面「提S.H.E」兩人狂鬥嘴XD

周杰倫拍MV「只為在KTV有畫面？」　阿Ken當面「提S.H.E」兩人狂鬥嘴XD

刑事局證實林秉文喪命柬埔寨！　火化後骨灰送回台

刑事局證實林秉文喪命柬埔寨！　火化後骨灰送回台

橘子不是管錢的！要她回來說清楚？　柯文哲：何必多個人被關？

橘子不是管錢的！要她回來說清楚？　柯文哲：何必多個人被關？

關鍵「1500」　柯文哲：人證、物證、金流都沒有「哪來收賄圖利」？

關鍵「1500」　柯文哲：人證、物證、金流都沒有「哪來收賄圖利」？

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面