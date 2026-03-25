學者：伊朗等區域衝突將成「川習會」重要話題

▲「川習會」受全球關注。（圖／路透）



記者蔡紹堅／綜合報導

「川習會」可能延後舉行，香港中文大學 （深圳）公共政策學院院長鄭永年認為，中美作為兩個超級大國，伊朗等區域衝突必然成為兩國首腦討論的重要話題。

鄭永年正在海南出席博鰲論壇，他指出，美國總統川普延後訪中的決定並不是因為中美兩國的關係，而是美伊戰爭所致，同時美國高度捲入國際事務也引發國內壓力。

▼伊朗飛彈。（圖／路透）



鄭永年正認為，元首外交對兩國都很重要，中美作為超級大國，經濟高度互補， 美國在金融、生產性服務業、基礎研究都較強，同時中國在應用技術轉化、製造業和基礎設施建設方面則更具優勢，因此兩國不能脫勾。

鄭永年說，基於經貿談判基礎上，兩國能多作溝通，增強雙方政治信任，往後再逐步討論台灣、南海等問題。

另外，對於中國提振內需的作法，鄭永年指出，當前中國中產只佔總人口的不足30%，遠未達到中產社會所需的50%至70%門檻， 也不宜發展成福利型社會，應透過「發展」解決內需問題，適度放鬆監管，釋放低空經濟、遊艇經濟等新消費領域，同時發展增量經濟，如生物醫藥、遊戲、人工智能產品等，使更多人晉身中產階層。

▼以色列阿拉德鎮一棟住宅遭飛彈擊中。（圖／路透）

