柯文哲案一審明宣判　國民黨聲援：在野不團結只會被欺壓更厲害

▲國民黨文傳會主委尹乃菁 。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／台北報導

民眾黨前主席柯文哲涉及京華城、政治獻金等案，一審判決結果明日出爐。國民黨文傳會主委尹乃菁今（25日）表示，柯文哲受司法打壓，政治介入司法，在野黨不團結只會被欺壓更厲害，暫定明天下午4點，國民黨會把相關立場跟大家來做報告。

鄭麗文今日在中常會時表示，她今天感觸良多，他看了兩篇臉書，一個是蔡正元的臉書，一個是蕭旭岑的臉書。蔡正元是她過去的好兄弟、老戰友，他3月27號他就要入監服刑，國民黨頒給他最高的獎章，讓他光榮地入獄；明天3月26號，是友黨民眾黨的創黨主席柯文哲，司法案件即將作一審宣判的日子。這就是今天的台灣。你想從政，你想說真話，但你隨時會面對當權者冷酷無情的司法迫害，甚至還要付出你的自由作為代價。

對於柯文哲案明天一審宣判，尹乃菁表示，在明天宣判後，民眾黨要召開記者會，在民眾黨結束之後，國民黨中央初步訂下午4點，因為不知道宣判多久，「我們會把黨中央立場跟大家來做報告」，鄭麗文剛才談話大家也可以清楚知道，國民黨對於柯文哲在案件之中受到的政治追殺，國民黨採取聲援立場，民進黨迫害下，在野不能團結只有被欺壓的份。