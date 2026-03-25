暖警深入轄區媒合邊緣戶獲急難救助　助失智長者寒夜返家

▲鄭巧希獲南投縣警局長謝宗宏表揚。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣竹山警分局警員鄭巧希長期利用執行勤務期間，主動發掘轄內多起弱勢家庭困境、媒合民間慈善團體提供急難救助金，更曾於寒冬中迅速找回走失的失智長者，視民如親的表現深受地方鄰里讚許，也成為守護社區的最佳典範。

竹山分局指出，鄭巧希於延平派出所服務，去年11月間執行勤區查察時，主動走訪轄內邊緣戶，發現張姓高齡夫婦因兒孫入獄，僅靠微薄津貼度日，經濟陷入愁雲慘霧；陳姓保全員則因突發中風失業，龐大醫療費讓家庭支柱瞬間崩塌；罹患失智症的石姓民眾，遭家屬拒絕扶養、安置費用無著落。

鄭巧希見狀心生不忍，於是協助聯繫「慈濟關懷協會」、「張榮發慈善基金會」及「桂林里福興宮」等民間資源，在其熱心奔走下，不僅募得生活物資、親自送上門，更獲合計4萬8000元的急難救助金，及時緩解三個家庭的燃眉之急。

另患有中度肢體障礙及失智症的85 歲林姓老翁，於去年12月29日傍晚自住家外出後失蹤，家屬心急如焚報警求助；鄭巧希接獲報案後，發揮專業精神、立即調閱周邊監視器過濾動線，研判老翁移動方向後，頂著低溫沿集山路一帶搜尋，最終在2小時內於集山路三段順利尋獲林翁，讓原本瀕臨崩潰的家屬感動不已，頻頻向警方致謝。

竹山分局表示，鄭巧希能秉持同理心，在勤務中主動發掘社會角落的弱勢，並善用社會資源給予實質幫助，充分展現「社區警政」的核心價值；警方也呼籲，若民眾發現身邊有亟需幫助的弱勢族群，可主動聯繫警方或相關社福單位，讓社會安全網更加完善。