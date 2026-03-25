　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

暖警深入轄區媒合邊緣戶獲急難救助　助失智長者寒夜返家

▲鄭巧希獲南投縣警局長謝宗宏表揚。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

▲鄭巧希獲南投縣警局長謝宗宏表揚。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣竹山警分局警員鄭巧希長期利用執行勤務期間，主動發掘轄內多起弱勢家庭困境、媒合民間慈善團體提供急難救助金，更曾於寒冬中迅速找回走失的失智長者，視民如親的表現深受地方鄰里讚許，也成為守護社區的最佳典範。

竹山分局指出，鄭巧希於延平派出所服務，去年11月間執行勤區查察時，主動走訪轄內邊緣戶，發現張姓高齡夫婦因兒孫入獄，僅靠微薄津貼度日，經濟陷入愁雲慘霧；陳姓保全員則因突發中風失業，龐大醫療費讓家庭支柱瞬間崩塌；罹患失智症的石姓民眾，遭家屬拒絕扶養、安置費用無著落。

▲暖警波麗士主動出擊！延平所鄭巧希深入轄區媒合助學助貧，助失智長者寒冬返家。（圖／記者高堂堯翻攝）

鄭巧希見狀心生不忍，於是協助聯繫「慈濟關懷協會」、「張榮發慈善基金會」及「桂林里福興宮」等民間資源，在其熱心奔走下，不僅募得生活物資、親自送上門，更獲合計4萬8000元的急難救助金，及時緩解三個家庭的燃眉之急。

▲暖警波麗士主動出擊！延平所鄭巧希深入轄區媒合助學助貧，助失智長者寒冬返家。（圖／記者高堂堯翻攝）

另患有中度肢體障礙及失智症的85 歲林姓老翁，於去年12月29日傍晚自住家外出後失蹤，家屬心急如焚報警求助；鄭巧希接獲報案後，發揮專業精神、立即調閱周邊監視器過濾動線，研判老翁移動方向後，頂著低溫沿集山路一帶搜尋，最終在2小時內於集山路三段順利尋獲林翁，讓原本瀕臨崩潰的家屬感動不已，頻頻向警方致謝。

竹山分局表示，鄭巧希能秉持同理心，在勤務中主動發掘社會角落的弱勢，並善用社會資源給予實質幫助，充分展現「社區警政」的核心價值；警方也呼籲，若民眾發現身邊有亟需幫助的弱勢族群，可主動聯繫警方或相關社福單位，讓社會安全網更加完善。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
454 1 5422 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／美日韓大咖來了！南亞科787億私募　Sandisk、海
巴基斯坦證實！伊朗收到美國15點停火方案
尹錫悅坐牢「像奧客」　嫌小菜太少：一直討咖啡

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

暖警深入轄區媒合邊緣戶獲急難救助　助失智長者寒夜返家

ETC逃費＋罰單欠款1536筆不繳！　台南分署祭限制出境羅男繳清72萬欠款

懷疑染毒「第1句話」最重要　玉醫曝撇步引導孩子勇敢求助

1600度熔爐釀火警！　南消啟動退避權外部射水成功控制

119校高手對決！慈濟x PaGamO電競賽登場　台南小勇士拚國際賽門票

鹿港老街不再「咕嚕咕嚕」蓄洪池藏身校園　中央與地方聯手防汛

台南善化就博會3/28登場！94廠商釋出4千職缺　AI模擬面試首登場

花蓮中低收老人假牙補助起跑！最高4.4萬　預算通過擴大對象

台南AI學習日登場！百校千生同步共學　打造全台首創模式

《上學的風景》曝光！台南通學步道成果一次看　守護孩子每一步

明春雨鋒面報到變天！連4天轉涼 雨區擴大時間曝

周杰倫拍MV「只為在KTV有畫面？」　阿Ken當面「提S.H.E」兩人狂鬥嘴XD

刑事局證實林秉文喪命柬埔寨！　火化後骨灰送回台

橘子不是管錢的！要她回來說清楚？　柯文哲：何必多個人被關？

關鍵「1500」　柯文哲：人證、物證、金流都沒有「哪來收賄圖利」？

房市軟著陸？解密央行2026劇本：「微調」戲法誰是獲利者、誰是最後一根稻草 ？｜地產詹哥老實說完整版 EP302

不怕白丟2026！柯文哲喊話藍　「黃國昌選到底李四川就掛了」

柯文哲宣判前喊話賴清德回頭是岸

川普曝「伊朗急著求協議」！　宣布指示軍方「暫緩攻擊5天」

柯文哲宣判前喊話賴清德回頭是岸　怒斥賴最中國文化思想

暖警深入轄區媒合邊緣戶獲急難救助　助失智長者寒夜返家

ETC逃費＋罰單欠款1536筆不繳！　台南分署祭限制出境羅男繳清72萬欠款

懷疑染毒「第1句話」最重要　玉醫曝撇步引導孩子勇敢求助

1600度熔爐釀火警！　南消啟動退避權外部射水成功控制

119校高手對決！慈濟x PaGamO電競賽登場　台南小勇士拚國際賽門票

鹿港老街不再「咕嚕咕嚕」蓄洪池藏身校園　中央與地方聯手防汛

台南善化就博會3/28登場！94廠商釋出4千職缺　AI模擬面試首登場

花蓮中低收老人假牙補助起跑！最高4.4萬　預算通過擴大對象

台南AI學習日登場！百校千生同步共學　打造全台首創模式

《上學的風景》曝光！台南通學步道成果一次看　守護孩子每一步

串流收視週榜／《逐玉》連兩周登全球榜！觀看數出爐…4大劇征服觀眾

封測廠資本支出爆發　產業鏈價值拉升由配角變身主角

哪些興櫃股熱火朝天？　籌碼集中好拉抬成翻倍股製造市場

吃生雞蛋會禿頭？營養師揭「3大迷思」：關鍵是「它」

挺台立場不變！立陶宛總統強硬護「台灣代表處」　不接受北京施壓

南亞科私募美日韓大咖搶進　法人：綁定4大策略

Meta縱容性剝削！「臥底扮兒童」揭色情陷阱　美法院重罰120億

國際知名大氣化學學者、中研院士翁玉林辭世　享壽80歲

徐春鶯涉滲透法遭訴！綠批不守法　白反嗆：府院黨遭共諜滲透還抹紅

日本爆發新型銀行詐騙！假客服結合AI語音釣魚　兩天逾百人受害

周杰倫大戰吸血鬼！　〈太陽之子〉MV終於上線了

地方熱門新聞

台南南區親水公園驚傳落海！海巡黃金海岸尋獲女子

2026桃園彩色海芋季　3/27浪漫登場　

桃園2026東南亞影食力啟動　AI短影音打造商圈

台南勞工領袖大學開訓！16年培育4200人打造職場菁英

1600度熔爐釀火警！南消啟動退避權外部射水成功控制

台61線布袋新塭增設交流道

失聯移工產後癲癇命危台南移民署急援母子平安返國

台南市東區驚見逼車！警方查閱影像開罰最高恐罰3萬6千元

無設籍年限也不排富　南投健保補助4月上路

ETC逃費＋罰單欠款1536筆不繳！台南分署祭限制出境羅男繳清72萬欠款

爭取近4千萬改善通學環境！謝龍介、蔡宗豪推動北區通學步道大改造

中央地方聯手防汛　鹿港老街不再咕嚕咕嚕

台南運河百年慶開跑！光影水岸＋音樂盛宴串聯整年活動

誠品生活480二週年　拉麵名店首登台掀排隊熱

更多熱門

相關新聞

假借急難借錢行騙　通緝犯六塊厝火車站前被逮

假借急難借錢行騙　通緝犯六塊厝火車站前被逮

屏東警方展現打詐決心，成功鎖定長期流竄高屏地區的詐欺通緝犯。該嫌專以「借錢」為由接近民眾行騙，鎖定弱勢族群下手。員警憑藉敏銳觀察與長期佈線追查，在火車站前果斷攔查逮人，展現維護治安與守護民眾財產安全的具體成果。

「想回家但忘了路」岡山公墓長輩迷途　警及時救援

「想回家但忘了路」岡山公墓長輩迷途　警及時救援

無設籍年限也不排富　南投健保補助4月上路

無設籍年限也不排富　南投健保補助4月上路

北回協會陪伴嘉義弱勢學童

北回協會陪伴嘉義弱勢學童

義剪傳愛進機構台南志工為院生與長者剪出笑容

義剪傳愛進機構台南志工為院生與長者剪出笑容

關鍵字：

暖警媒合弱勢助學失智長者

讀者迴響

熱門新聞

梁軒安性侵女藝人稱妻蕭淑慎全知情

超多人中鏢！「腳痛、腹瀉」傳染性強　病人痛到快往生

2度帶男學生回家嘿咻　女教師下場曝

大溪燒烤店清晨大火奪命　20歲男客成焦屍

快訊／7-11開出3張千萬發票！幸運門市一次看

立委還兼爆破士？李貞秀亂爆料高虹安收柯文哲700萬　民眾黨要懲處

雙腳冒紅疹「像被畫一圈」！醫見恐怖排列驚：牠邊走邊咬

SpaceX要上市了！低軌衛星股歡騰　7檔台廠亮燈漲停

溼答答！　「最強春雨鋒面」下周到

1年3車禍！40歲男以為「中邪」　醫一查不對勁

揭秘世界最長海底高鐵隧道　

快訊／全家開出2張千萬發票！幸運門市曝光

別再繳錢！2職業工會積欠保費　勞保局暫拒給付

林秉文遭槍殺身亡照片瘋傳

梁軒安洗腦手段遭曝光！　自爆和蕭淑慎沒性生活「反正她快掛了」

更多

最夯影音

更多
明春雨鋒面報到變天！連4天轉涼 雨區擴大時間曝

明春雨鋒面報到變天！連4天轉涼 雨區擴大時間曝
周杰倫拍MV「只為在KTV有畫面？」　阿Ken當面「提S.H.E」兩人狂鬥嘴XD

周杰倫拍MV「只為在KTV有畫面？」　阿Ken當面「提S.H.E」兩人狂鬥嘴XD

刑事局證實林秉文喪命柬埔寨！　火化後骨灰送回台

刑事局證實林秉文喪命柬埔寨！　火化後骨灰送回台

橘子不是管錢的！要她回來說清楚？　柯文哲：何必多個人被關？

橘子不是管錢的！要她回來說清楚？　柯文哲：何必多個人被關？

關鍵「1500」　柯文哲：人證、物證、金流都沒有「哪來收賄圖利」？

關鍵「1500」　柯文哲：人證、物證、金流都沒有「哪來收賄圖利」？

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面