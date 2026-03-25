伊朗放行！泰國證實1艘油輪「安全通過荷莫茲」　免收過路費

▲ 荷莫茲海峽被伊朗封鎖後，波斯灣海域可見多艘貨船進出不得。（圖／VCG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

伊朗宣布有條件開放非敵對國家通行荷莫茲海峽後，一艘泰國籍油輪23日成功穿越這條重要水道。泰方證實，外交部與伊朗當局經過密集協商，為這艘曼差石油公司（Bangchak Corporation）油輪取得安全通行許可，且無需支付任何費用。

泰國外交部密集協商 伊朗允諾協助

《路透》報導，泰國外交部長希哈薩（Sihasak Phuangketkeow）24日向媒體透露，他先前向伊朗駐泰大使提出請求，「若泰國船隻需要通過海峽，能否協助確保安全通過？」而對方回應願意協助，並要求泰方提供預計通行船隻名單。

伊朗駐泰使館在社群平台X上發文表示，泰國船隻順利通過反映兩國緊密關係，並強調「盟友有特殊地位」。

曼差油輪順利返航 另一艘船等待許可

這艘油輪自3月11日就停泊在波斯灣，經過協調後於23日順利通過海峽，目前正在返航泰國途中；泰國另一艘SCG化學公司所屬船隻也正等待通行許可。

據《路透》稍早報導，伊朗23日已向聯合國安全理事會及國際海事組織（IMO）發出正式照會，通知「非敵對船隻」只要未涉入或支持對伊朗的侵略行為，且完全配合伊朗公告的安全規範，就能在與伊朗主管機關協調後，安全穿越荷莫茲海峽。

海峽封鎖衝擊泰國 運輸成本飆升

自2月28日美以聯軍對伊朗開戰以來，約占全球20%石油及液化天然氣運輸的荷莫茲海峽實際上遭到封鎖，造成泰國運輸成本飆升，加油站大排長龍。2周前泰國籍散裝貨輪Mayuree Naree號在海峽遭飛彈攻擊起火，船員緊急撤離，其中3人至今下落不明。