Meta縱容性剝削！「臥底扮兒童」揭色情陷阱　美法院重罰120億

圖文／鏡週刊

美國新墨西哥州聖塔菲陪審團週二（24日）達成歷史性裁決，認定社群媒體巨擘Meta公司違反該州消費者保護法，並判處其支付3.75億美元（約新台幣120億元）的民事罰款。此案由新墨西哥州檢察總長托雷斯（Raúl Torrez）發起，控訴Meta在旗下平台FB、IG與WhatsApp的安全性上誤導大眾，且未能有效防範兒童性剝削行為。這項裁決不僅是Meta首次在涉及青少年心理健康與安全的訴訟中遭陪審團定罪，更為全美數千起類似案件立下了關鍵先例。

Meta為何被罰？揭祕新墨西哥州臥底行動的驚人發現

《路透社》報導，這起歷時6週的審判揭露了Meta內部運作與外部承諾間的巨大落差。檢方提出的證據指出，Meta明知其平台存在嚴重的性剝削風險與心理健康隱患，卻對外堅稱產品安全無虞。

根據該州於2023年進行的臥底行動顯示，調查人員偽裝成14歲以下的用戶，竟頻繁收到露骨色情素材，並遭到成年掠奪者接觸。檢方律師辛格（Linda Singer）在結案陳詞中痛批，Meta在過去10年中一再選擇利潤而非兒童安全，未能對新墨西哥州的青少年提供應有的保護。

社群媒體演算法有害嗎？訴訟指控Meta設計導致青少年成癮

該州進一步指控Meta刻意設計平台功能以極大化用戶參與度，儘管有證據顯示這些設計正在損害兒童的心理健康。訴訟聲稱，如「無限滾動」與「自動播放影片」等功能，會讓孩子長時間滯留在網站上，進而培養出可能導致憂鬱、焦慮及自我傷害的成癮行為。

陪審團最終認定Meta存在7.5萬次惡意違規行為，包含利用用戶資訊不對等進行不道德的交易行為，並按每次違規處以5,000美元的最高罰鍰。檢察總長托雷斯對此表示，這是一場屬於所有家庭的勝利，傳遞出科技巨頭不能凌駕於法律之上的明確訊息。

法律免責牌失效？Meta上訴與未來的裁決走向為何？

儘管Meta在法庭上辯稱其擁有完善的防護措施，並試圖引用美國憲法第一修正案及《通訊規範法》第230條作為免責屏障，但法官布萊恩駁回了這些法律主張，允許案件交由陪審團裁決。

針對此項裁決，Meta發言人表示遺憾並計畫提出上訴，強調公司已投入大量精力打擊有害內容。然而，這場法律戰火尚未平息，法院預計於5月展開第二階段審理，屆時將針對「公共騷擾」等指控進行無陪審團審判。檢方計畫要求法院強制Meta實施更嚴格的變革，包括強制年齡驗證與移除潛在掠奪者，並可能追加進一步的財務懲罰。

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