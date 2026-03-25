夜市消失？新莊廟街「一排都更超冷清」　商圈理事長證實吐現況

▲新莊廟街。（示意圖／ETtoday資料照）



網搜小組／劉維榛報導

曾經風光一時的新莊廟街，如今的蕭條景象讓在地人感嘆不已。一名網友表示，近期經過新莊夜市時發現變化明顯，不少店面陸續拆除或整修，疑似準備進行都更。對此，新莊廟街理事長孫松慶證實，有6處重建計劃進行中，認為重建第一公有市場、引入連鎖店家是帶動復甦的關鍵。

一名網友在Threads感傷表示，近期經過新莊夜市時發現變化明顯，不少店面陸續拆除或整修，疑似準備進行都更，讓他不禁感嘆，曾經熱鬧滾滾的商圈，如今逐漸走向沒落，恐怕未來將成為歷史回憶。

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文章曝光後，一票在地人也嘆道，「很可惜的是…歷史古蹟可能也沒辦法保存了」、「都更只會讓商圈更蕭條的」、「小時候人山人海的早已不復存，更可惜的是，新莊身為北台灣最早開發的百年歷史遺跡慢慢消失」、「過去最知名的新莊老街一條街（一府二鹿三新莊），也變成現今這樣沒落和消失，真可惜！為何不能像迪化街那樣的復原」。

事實上，新莊廟街是一條擁有三百多年歷史的老街，起源於清朝康熙年間，也被稱為新莊老街或新莊廟街商圈。這裡白天散發著濃厚的歷史氣息，入夜後則搖身一變，成為充滿在地風味的熱鬧夜市。

新莊廟街必吃！芋粿巧、鳳梨酥讓人回味無窮

面對人潮逐漸流失與都更壓力，新莊廟街理事長孫松慶積極透過拍片推廣，分享他從小吃到大的在地美食，盼能重新吸引人潮。其中包括五代傳承的阿瑞官粿店（芋粿巧、草仔粿）、月華油飯、慈祐宮前潤餅、有90年歷史的熊記燒餅，以及創立於1870年的老順香（以金牌鳳梨酥與鹹光餅聞名），還有三代傳承、已有60年歷史的林記香菇赤肉羹。

古蹟不會拆！理事長：重建市場引入連鎖店家是帶動復甦的關鍵



在振興策略上，根據《中時新聞網》報導，孫松慶表示每年都會舉辦美食節、親子優惠等活動來活絡商圈，並認為重建第一公有市場、引入連鎖店家是帶動復甦的關鍵。至於都更方面，古蹟因屬文化遺產不會遭到拆除，但一般老房子則在拆除之列，未來新建大樓預計增設停車場，目前已有6個重建點納入計畫。