聲援蕭旭岑！　鄭麗文不捨：「黨做最強後盾」別淪傷害黨的利刃

▲國民黨主席鄭麗文。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／台北報導

馬英九基金會前執行長蕭旭岑遭前總統馬英九指控違反財政紀律，蕭旭岑今早受訪時表示，「近年馬總統很多事都忘記了」，自己絕無背信。國民黨主席鄭麗文今在中常會聲援，對整件事不捨也難過，竟然有馬身邊多年幕僚，不惜傷害馬英九國民黨，對蕭無情不實攻擊。國民黨同志千萬不要變成別人利用的棋子，甚至淪為傷害本黨的利刃，不要做敵人手裡的那把刀，黨也會做最大的後盾跟支持。

鄭麗文表示，她今天感觸良多，他看了兩篇臉書，一個是蔡正元的臉書，一個是蕭旭岑的臉書。蔡正元是她過去的好兄弟、老戰友，他3月27號他就要入監服刑，國民黨頒給他最高的獎章，讓他光榮地入獄；明天3月26號，是友黨民眾黨的創黨主席柯文哲，司法案件即將作一審宣判的日子。這就是今天的台灣。你想從政，你想說真話，但你隨時會面對當權者冷酷無情的司法迫害，甚至還要付出你的自由作為代價。

鄭麗文說，國民黨有130多位黨公職、志工，也遭受到了司法無情的追殺起訴，始作俑者是主政者，在國會沒有贏得多數之後，不甘心、不接受，繼續地製造內部的撕裂跟動亂。他們連自保、反擊的權力都沒有，只要不順黨意志，就等著被國家機器迫害。所以在這樣的一個時刻，願意投入政治、為黨奮戰、替黨工作，鄭麗文都有由衷的感謝，而且「一定會力挺我們的同志、我們的戰友」。

鄭麗文提到，她今天看到蕭旭岑的臉書也感慨萬千，也心疼不已。馬英九是國民黨執政的總統，也曾經擔任過國民黨的主席，對國家、對黨貢獻卓著。即便從總統的位置卸任之後，他依舊憂國憂民，為兩岸和平奔走，但是，很不捨也很難過，竟然有他身邊多年的幕僚、朋友，竟然不惜傷害馬總統，當然也傷害國民黨，更對蕭旭岑進行了無情的、不實的攻擊。

因此，當然讓虎視眈眈、每天都不想讓國民黨好過的民進黨集團，抓到機會大編故事，所有的陰謀論無限上綱，讓我們感到非常的痛心。所以今天在面對這樣的一個艱難的時刻，中國國民黨絕對會做我們所有黨員同志、黨公職朋友、從政菁英最大的後盾跟支持。我們不可能怕事，也絕不能夠讓有心人士得逞。

「民進黨鋪天蓋地、見縫插針、潑糞造謠，已經早就是日常」，鄭麗文說，他們每天都要面對這樣的壓力，但是國民黨同志千萬不要變成別人利用的棋子，甚至淪為傷害本黨的利刃，不要做敵人手裡的那把刀。

「國民黨是一個民主開放的政黨，我們絕對不是一言堂，也沒有德意志」，鄭麗文提到，只要出發點是為這個國家好、為黨好，國民黨都應該海納百川。民進黨是一言堂，但國民黨絕不能成為一言堂，但是，不是一言堂，並不代表本黨同志可以製造莫須有的罪名，製造莫須有黨內的裂痕。譬如中常會，很多中常委也都跟她反映，常常中常會開完之後，新聞的報導、某些臉書就會有些不實的指控，她也感到錯愕跟不解，似乎想要製造莫須有的黨內裂痕，甚至於把它無限的擴大、放大，好像國民黨內鬥得很厲害，還要分裂了。

鄭麗文指出，在這樣的一個時刻，全民的期待、支持者的期待，非常的擔心、憂慮國民黨，因此她特別在中常會跟大家報告，非常極少數的人想要興風作浪，但是國民黨不為所動，他們也不會自亂陣腳，更不會中計隨之起舞，因為他們有更大的目標、重要的使命，國民黨會按照現在的步伐、節奏，穩健地走下去，她接黨主席之前，就有深刻的覺悟跟體認，雖是龍潭虎穴，也必須勇敢前行，因為不能辜負國人的期待，也不能夠放棄國家的前途跟命運。

鄭麗文喊話，民進黨各種的招數、陰狠的手段，踩紅線、破壞民主的無恥作法，再怎麼危險，國民黨都必須要挺住，因為只有剩下國民黨可以保護台灣，捍衛中華民國。所以希望這一些見縫插針、要來破壞本黨團結的人，「我們都一笑置之，堅守我們應該要努力的方向跟目標，跟大家共勉之」。

鄭麗文也說，她有信心，因為現在的國民黨比起過去，是空前的團結；藍白合也是空前的團結，他們一定會如履薄冰、穩紮穩打，一定要贏得2026的勝利，並且達成28年政黨輪替。把邪惡的力量、破壞台灣精神的力量，一定要徹底剷除，把它們下架，換下來。