　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

聲援蕭旭岑！　鄭麗文不捨：「黨做最強後盾」別淪傷害黨的利刃

▲▼ 國民黨主席鄭麗文 。（圖／記者崔至雲攝）

▲國民黨主席鄭麗文。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

馬英九基金會前執行長蕭旭岑遭前總統馬英九指控違反財政紀律，蕭旭岑今早受訪時表示，「近年馬總統很多事都忘記了」，自己絕無背信。國民黨主席鄭麗文今在中常會聲援，對整件事不捨也難過，竟然有馬身邊多年幕僚，不惜傷害馬英九國民黨，對蕭無情不實攻擊。國民黨同志千萬不要變成別人利用的棋子，甚至淪為傷害本黨的利刃，不要做敵人手裡的那把刀，黨也會做最大的後盾跟支持。

鄭麗文表示，她今天感觸良多，他看了兩篇臉書，一個是蔡正元的臉書，一個是蕭旭岑的臉書。蔡正元是她過去的好兄弟、老戰友，他3月27號他就要入監服刑，國民黨頒給他最高的獎章，讓他光榮地入獄；明天3月26號，是友黨民眾黨的創黨主席柯文哲，司法案件即將作一審宣判的日子。這就是今天的台灣。你想從政，你想說真話，但你隨時會面對當權者冷酷無情的司法迫害，甚至還要付出你的自由作為代價。

鄭麗文說，國民黨有130多位黨公職、志工，也遭受到了司法無情的追殺起訴，始作俑者是主政者，在國會沒有贏得多數之後，不甘心、不接受，繼續地製造內部的撕裂跟動亂。他們連自保、反擊的權力都沒有，只要不順黨意志，就等著被國家機器迫害。所以在這樣的一個時刻，願意投入政治、為黨奮戰、替黨工作，鄭麗文都有由衷的感謝，而且「一定會力挺我們的同志、我們的戰友」。

鄭麗文提到，她今天看到蕭旭岑的臉書也感慨萬千，也心疼不已。馬英九是國民黨執政的總統，也曾經擔任過國民黨的主席，對國家、對黨貢獻卓著。即便從總統的位置卸任之後，他依舊憂國憂民，為兩岸和平奔走，但是，很不捨也很難過，竟然有他身邊多年的幕僚、朋友，竟然不惜傷害馬總統，當然也傷害國民黨，更對蕭旭岑進行了無情的、不實的攻擊。

因此，當然讓虎視眈眈、每天都不想讓國民黨好過的民進黨集團，抓到機會大編故事，所有的陰謀論無限上綱，讓我們感到非常的痛心。所以今天在面對這樣的一個艱難的時刻，中國國民黨絕對會做我們所有黨員同志、黨公職朋友、從政菁英最大的後盾跟支持。我們不可能怕事，也絕不能夠讓有心人士得逞。

「民進黨鋪天蓋地、見縫插針、潑糞造謠，已經早就是日常」，鄭麗文說，他們每天都要面對這樣的壓力，但是國民黨同志千萬不要變成別人利用的棋子，甚至淪為傷害本黨的利刃，不要做敵人手裡的那把刀。

「國民黨是一個民主開放的政黨，我們絕對不是一言堂，也沒有德意志」，鄭麗文提到，只要出發點是為這個國家好、為黨好，國民黨都應該海納百川。民進黨是一言堂，但國民黨絕不能成為一言堂，但是，不是一言堂，並不代表本黨同志可以製造莫須有的罪名，製造莫須有黨內的裂痕。譬如中常會，很多中常委也都跟她反映，常常中常會開完之後，新聞的報導、某些臉書就會有些不實的指控，她也感到錯愕跟不解，似乎想要製造莫須有的黨內裂痕，甚至於把它無限的擴大、放大，好像國民黨內鬥得很厲害，還要分裂了。

鄭麗文指出，在這樣的一個時刻，全民的期待、支持者的期待，非常的擔心、憂慮國民黨，因此她特別在中常會跟大家報告，非常極少數的人想要興風作浪，但是國民黨不為所動，他們也不會自亂陣腳，更不會中計隨之起舞，因為他們有更大的目標、重要的使命，國民黨會按照現在的步伐、節奏，穩健地走下去，她接黨主席之前，就有深刻的覺悟跟體認，雖是龍潭虎穴，也必須勇敢前行，因為不能辜負國人的期待，也不能夠放棄國家的前途跟命運。

鄭麗文喊話，民進黨各種的招數、陰狠的手段，踩紅線、破壞民主的無恥作法，再怎麼危險，國民黨都必須要挺住，因為只有剩下國民黨可以保護台灣，捍衛中華民國。所以希望這一些見縫插針、要來破壞本黨團結的人，「我們都一笑置之，堅守我們應該要努力的方向跟目標，跟大家共勉之」。

鄭麗文也說，她有信心，因為現在的國民黨比起過去，是空前的團結；藍白合也是空前的團結，他們一定會如履薄冰、穩紮穩打，一定要贏得2026的勝利，並且達成28年政黨輪替。把邪惡的力量、破壞台灣精神的力量，一定要徹底剷除，把它們下架，換下來。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
454 1 5422 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
日本明起釋出「850萬公秉戰備儲油」！　連放30天份
新北某國中女校廁所「逼女下跪搧耳光」！　5男女施暴30分鐘
快訊／李孝亮宣布「退選北市議員」
2000萬刮刮樂剩1張未開出！　下市時間曝
新莊廟街夜市消失？「一排都更超冷清」　商圈理事長吐現況
快訊／7-11開出3張千萬發票！　幸運門市一次看
獨／最貪執行長逃亡5天身上剩22萬　「藏鏡人」女密友起底
李珠珢哭了！　一上台手不停發抖

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

藥師曝納骨塔業者關係圖　控徐欣瑩反對生命園區「怕師父生意被搶」

蕭旭岑指馬英九「很多事都忘了」　民進黨：盼馬前總統身體健康

快訊／陷雙重國籍、閃兵爭議　李孝亮宣布「退選北市議員」

議員選戰還有變數　台中1人通過初選卻因「家中變故」退選

塑膠袋大缺貨！　經濟部證實中盤商有囤貨、延遲出貨現象

館長砲轟李貞秀：看不出優點到底在哪　妳不適任立委應該知所進退

柯文哲案一審明宣判　國民黨聲援：在野不團結只會被欺壓更厲害

直擊／賴清德拋重啟核電　反核團體衝黨部：請蔡英文選2028延續非核

李貞秀辦公室傳收恐嚇信　辦公室：民眾致電或寫信提供意見都虛心接受

美女發言人出陣！　民眾黨徵召徐千晴參選桃園市議員

明春雨鋒面報到變天！連4天轉涼 雨區擴大時間曝

周杰倫拍MV「只為在KTV有畫面？」　阿Ken當面「提S.H.E」兩人狂鬥嘴XD

刑事局證實林秉文喪命柬埔寨！　火化後骨灰送回台

橘子不是管錢的！要她回來說清楚？　柯文哲：何必多個人被關？

關鍵「1500」　柯文哲：人證、物證、金流都沒有「哪來收賄圖利」？

房市軟著陸？解密央行2026劇本：「微調」戲法誰是獲利者、誰是最後一根稻草 ？｜地產詹哥老實說完整版 EP302

不怕白丟2026！柯文哲喊話藍　「黃國昌選到底李四川就掛了」

柯文哲宣判前喊話賴清德回頭是岸

川普曝「伊朗急著求協議」！　宣布指示軍方「暫緩攻擊5天」

柯文哲宣判前喊話賴清德回頭是岸　怒斥賴最中國文化思想

藥師曝納骨塔業者關係圖　控徐欣瑩反對生命園區「怕師父生意被搶」

蕭旭岑指馬英九「很多事都忘了」　民進黨：盼馬前總統身體健康

快訊／陷雙重國籍、閃兵爭議　李孝亮宣布「退選北市議員」

議員選戰還有變數　台中1人通過初選卻因「家中變故」退選

塑膠袋大缺貨！　經濟部證實中盤商有囤貨、延遲出貨現象

館長砲轟李貞秀：看不出優點到底在哪　妳不適任立委應該知所進退

柯文哲案一審明宣判　國民黨聲援：在野不團結只會被欺壓更厲害

直擊／賴清德拋重啟核電　反核團體衝黨部：請蔡英文選2028延續非核

李貞秀辦公室傳收恐嚇信　辦公室：民眾致電或寫信提供意見都虛心接受

美女發言人出陣！　民眾黨徵召徐千晴參選桃園市議員

單車變身移動生態數據站　自行車設計比賽「智慧永續」驅動雙軸轉型

藥師曝納骨塔業者關係圖　控徐欣瑩反對生命園區「怕師父生意被搶」

國1自小客車故障停中線！後車剎不住追撞　車頭爛毀釀1死2傷

日本明起釋出「850萬公秉戰備儲油」直到4月底！　連放30天份

蕭旭岑指馬英九「很多事都忘了」　民進黨：盼馬前總統身體健康

《豆腐媽媽》替身立委郭昱晴出手　演藝工會再發聲明「保障人權」

麥當勞招募1000名正職員工　餐廳經理年薪上看150萬

香港學者：中東資金對中國發展感興趣　將香港當前哨站

女洗澡抬頭見「主子趴高處詭異凝視」超毛　網笑：我家也愛看

150公分巨型螢幕點餐　壽司郎第2家數位店型插旗台北美麗華

周杰倫大戰吸血鬼！　〈太陽之子〉MV終於上線了

政治熱門新聞

立委還兼爆破士？李貞秀亂爆料高虹安收柯文哲700萬　民眾黨要懲處

蕭旭岑反擊！曝馬英九「忘很多事」讓有心人得逞

馬英九「暗中落淚」談蕭旭岑：財政紀律六親不認

不忍了！徐巧芯跟顧立雄爆口角　罵：沒感受到誠意「懂了沒有啊」

快訊／顏慧欣病逝　鄭麗君曝彼此最後訊息：台灣體質轉大人了

「馬英九完全不見我」　蕭旭岑無奈：長輩懷疑東懷疑西

ET民調／新北市長想投誰？　李四川43.3%小幅領先蘇巧慧1.5個百分點

「馬辦風暴非國民黨八卦」　他曝：牽涉國共內幕、卸任總統自主意志

賴清德拋重啟核電　反核團體衝黨部抗議：請蔡英文選2028延續非核

柯文哲一審明宣判　林智群：判15年以上不能怪律師

柯文哲明一審宣判　陳佩琪貼與兒合照：不管明天如何全家永遠在一起

ET專訪／不怕白丟2026　柯文哲喊話藍：黃國昌選到底李四川就掛了

徐春鶯受中共指示助選？　黃國昌斥無知：到底在寫什麼東西？

快訊／陷雙重國籍、閃兵爭議　李孝亮宣布「退選北市議員」

更多熱門

相關新聞

馬辦風波衝擊兩岸交流 陸國台辦：馬英九基金會推動和平發揮積極作用

馬辦風波衝擊兩岸交流 陸國台辦：馬英九基金會推動和平發揮積極作用

馬英九基金會人事風波持續延燒，疑似與大陸相關的「財政紀律」問題成為兩岸民眾熱議焦點，甚至出現「寒蟬效應」導致相關組團赴大陸交流行程喊卡，對兩岸民間交流行程不小衝擊。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮未直球對決證實，僅表示馬英九基金會對兩岸青年交流往來和推動和平發展發揮積極作用。

「馬辦風暴非國民黨八卦」　他曝：牽涉國共內幕、卸任總統自主意志

「馬辦風暴非國民黨八卦」　他曝：牽涉國共內幕、卸任總統自主意志

羅友志：馬英九像朱元璋　當年賣命打下天下的有幾個好下場？

羅友志：馬英九像朱元璋　當年賣命打下天下的有幾個好下場？

馬英九稱涉財政紀律將送司法　蕭旭岑轟幕後黑手：到底居心何在？

馬英九稱涉財政紀律將送司法　蕭旭岑轟幕後黑手：到底居心何在？

蕭旭岑爆「馬英九忘了很多事」　前綠委：不該揭開前老闆現狀的不堪

蕭旭岑爆「馬英九忘了很多事」　前綠委：不該揭開前老闆現狀的不堪

關鍵字：

蕭旭岑鄭麗文

讀者迴響

熱門新聞

梁軒安性侵女藝人稱妻蕭淑慎全知情

2度帶男學生回家嘿咻　女教師下場曝

大溪燒烤店清晨大火奪命　20歲男客成焦屍

超多人中鏢！「腳痛、腹瀉」傳染性強　病人痛到快往生

1年3車禍！40歲男以為「中邪」　醫一查不對勁

雙腳冒紅疹「像被畫一圈」！醫見恐怖排列驚：牠邊走邊咬

SpaceX要上市了！低軌衛星股歡騰　7檔台廠亮燈漲停

溼答答！　「最強春雨鋒面」下周到

立委還兼爆破士？李貞秀亂爆料高虹安收柯文哲700萬　民眾黨要懲處

快訊／7-11開出3張千萬發票！幸運門市一次看

揭秘世界最長海底高鐵隧道　

別再繳錢！2職業工會積欠保費　勞保局暫拒給付

林秉文遭槍殺身亡照片瘋傳

梁軒安洗腦手段遭曝光！　自爆和蕭淑慎沒性生活「反正她快掛了」

陽光帥兒服役竟變腦萎縮！智商退化到2歲

更多

最夯影音

更多
明春雨鋒面報到變天！連4天轉涼 雨區擴大時間曝

明春雨鋒面報到變天！連4天轉涼 雨區擴大時間曝
周杰倫拍MV「只為在KTV有畫面？」　阿Ken當面「提S.H.E」兩人狂鬥嘴XD

周杰倫拍MV「只為在KTV有畫面？」　阿Ken當面「提S.H.E」兩人狂鬥嘴XD

刑事局證實林秉文喪命柬埔寨！　火化後骨灰送回台

刑事局證實林秉文喪命柬埔寨！　火化後骨灰送回台

橘子不是管錢的！要她回來說清楚？　柯文哲：何必多個人被關？

橘子不是管錢的！要她回來說清楚？　柯文哲：何必多個人被關？

關鍵「1500」　柯文哲：人證、物證、金流都沒有「哪來收賄圖利」？

關鍵「1500」　柯文哲：人證、物證、金流都沒有「哪來收賄圖利」？

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面