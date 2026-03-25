中東衝突影響供應鏈　中國製造業表現更受挫

▲伊朗飛彈。（圖／路透社）



文／中央社

美、以對伊朗戰爭影響全球供應鏈。第一財經研究院指出，中國製造業景氣長時間偏弱，企業維持謹慎態度，中東戰事推升原物料供給成本、運輸費用，將使企業利潤進一步被壓縮。

第一財經研究院25日刊載中東戰事對於供應鏈衝擊分析文章。內容提到，荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）運輸受阻，加上能源設施受損，推動國際油價與航運成本大幅上升，影響正沿著能源、物流、原物料、製造業鏈條往全球擴散。

中國是這波衝突直接受到影響的主要經濟體之一。文章提到，中國近一半原油進口通道經過荷莫茲海峽，中東衝突直接影響中國上游能源供應鏈；中國採取「先保國內」策略，近期限制或暫停柴油、汽油、航空燃油等產品出口，優先保障國內市場供給。

中國製造業表現恐難樂觀。文章提到，中國製造業採購經理人指數（PMI）去年大多時間低於50榮枯線，顯示景氣偏弱、企業維持謹慎態度，現在供給成本被推升，能源、化工原料和運輸費用上漲，將導致企業利潤空間被進一步壓縮。

▼義烏一間工廠。（圖／路透社）



汽車產業鏈受到的衝擊尤其典型。目前汽車製造業正面對多點斷裂風險，包括鋁材供應緊張、用於晶片製造的氦氣告急、石化材料供給波動等，這些衝擊會先傳導到上游零組件和材料供應，再逐步影響整車廠的成本和交付節奏。

中東波斯灣地區約占全球鋁供應量8%，鋁價上漲衝擊汽車製造、電力電子、建築交通等多個行業成本；新能源汽車將首當其衝，因為新能源汽車對於輕量化要求極高，鋁合金被大量用於車身、電池殼和輪轂等核心部分，鋁價上漲直接推高製造成本。

文章總結，中東戰事造成的破壞力持續外溢，全球供應鏈持續往「安全優先」加速轉型，中國亟需從能源保障、產業鏈韌性、對外通道以及金融支撐等多個維度系統性提升應對能力。

短期來看，可根據國際市場變化節奏，靈活運用戰略石油儲備和商業庫存，增強對短期供應中斷的緩衝能力；長期來看，中國應持續加快能源進口來源多元化布局，加大對俄羅斯、中亞、非洲及南美等替代來源的配置，降低對單一通道依賴。