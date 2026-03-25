　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

中東衝突影響供應鏈　中國製造業表現更受挫

▲▼ 伊朗飛彈。（圖／路透）

▲伊朗飛彈。（圖／路透社）

文／中央社

美、以對伊朗戰爭影響全球供應鏈。第一財經研究院指出，中國製造業景氣長時間偏弱，企業維持謹慎態度，中東戰事推升原物料供給成本、運輸費用，將使企業利潤進一步被壓縮。

第一財經研究院25日刊載中東戰事對於供應鏈衝擊分析文章。內容提到，荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）運輸受阻，加上能源設施受損，推動國際油價與航運成本大幅上升，影響正沿著能源、物流、原物料、製造業鏈條往全球擴散。

中國是這波衝突直接受到影響的主要經濟體之一。文章提到，中國近一半原油進口通道經過荷莫茲海峽，中東衝突直接影響中國上游能源供應鏈；中國採取「先保國內」策略，近期限制或暫停柴油、汽油、航空燃油等產品出口，優先保障國內市場供給。

中國製造業表現恐難樂觀。文章提到，中國製造業採購經理人指數（PMI）去年大多時間低於50榮枯線，顯示景氣偏弱、企業維持謹慎態度，現在供給成本被推升，能源、化工原料和運輸費用上漲，將導致企業利潤空間被進一步壓縮。

▼義烏一間工廠。（圖／路透社）

▲▼中美關稅戰,中國大陸義烏工廠。（圖／路透社）

汽車產業鏈受到的衝擊尤其典型。目前汽車製造業正面對多點斷裂風險，包括鋁材供應緊張、用於晶片製造的氦氣告急、石化材料供給波動等，這些衝擊會先傳導到上游零組件和材料供應，再逐步影響整車廠的成本和交付節奏。

中東波斯灣地區約占全球鋁供應量8%，鋁價上漲衝擊汽車製造、電力電子、建築交通等多個行業成本；新能源汽車將首當其衝，因為新能源汽車對於輕量化要求極高，鋁合金被大量用於車身、電池殼和輪轂等核心部分，鋁價上漲直接推高製造成本。

文章總結，中東戰事造成的破壞力持續外溢，全球供應鏈持續往「安全優先」加速轉型，中國亟需從能源保障、產業鏈韌性、對外通道以及金融支撐等多個維度系統性提升應對能力。

短期來看，可根據國際市場變化節奏，靈活運用戰略石油儲備和商業庫存，增強對短期供應中斷的緩衝能力；長期來看，中國應持續加快能源進口來源多元化布局，加大對俄羅斯、中亞、非洲及南美等替代來源的配置，降低對單一通道依賴。

▲▼ 伊朗革命衛隊海軍部隊新建的飛彈基地地下設施，可見伊朗飛彈。（圖／路透）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
454 1 5422 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
日本明起釋出「850萬公秉戰備儲油」！　連放30天份
新北某國中女校廁所「逼女下跪搧耳光」！　5男女施暴30分鐘
快訊／李孝亮宣布「退選北市議員」
2000萬刮刮樂剩1張未開出！　下市時間曝
新莊廟街夜市消失？「一排都更超冷清」　商圈理事長吐現況
快訊／7-11開出3張千萬發票！　幸運門市一次看
獨／最貪執行長逃亡5天身上剩22萬　「藏鏡人」女密友起底
李珠珢哭了！　一上台手不停發抖

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

香港學者：中東資金對中國發展感興趣　將香港當前哨站

陸外交部痛批日自衛隊尉官強闖使館：新型軍國主義成勢為患

中東衝突影響供應鏈　中國製造業表現更受挫

41歲陸補教名師「張雪峰」猝死　醫提醒：疲憊時別硬扛

「速效救心丸」電商平台搜索量暴增　電商經理掛保證：不會漲價

陸14歲少年乾冰炸掉冰箱！母沒責罵還耐心解釋物理現象

海底撈員工少了1.1萬人！　2025年淨利衰退14%

小米讓人形機器人進工廠　看好5年後大批量落地

加強國際影響力　北京已領導制定逾580個ISO標準

陸「廢舊手機」成市場寵兒　全球記憶體晶片價格暴漲加速回收

明春雨鋒面報到變天！連4天轉涼 雨區擴大時間曝

周杰倫拍MV「只為在KTV有畫面？」　阿Ken當面「提S.H.E」兩人狂鬥嘴XD

刑事局證實林秉文喪命柬埔寨！　火化後骨灰送回台

橘子不是管錢的！要她回來說清楚？　柯文哲：何必多個人被關？

關鍵「1500」　柯文哲：人證、物證、金流都沒有「哪來收賄圖利」？

房市軟著陸？解密央行2026劇本：「微調」戲法誰是獲利者、誰是最後一根稻草 ？｜地產詹哥老實說完整版 EP302

不怕白丟2026！柯文哲喊話藍　「黃國昌選到底李四川就掛了」

柯文哲宣判前喊話賴清德回頭是岸

川普曝「伊朗急著求協議」！　宣布指示軍方「暫緩攻擊5天」

柯文哲宣判前喊話賴清德回頭是岸　怒斥賴最中國文化思想

香港學者：中東資金對中國發展感興趣　將香港當前哨站

陸外交部痛批日自衛隊尉官強闖使館：新型軍國主義成勢為患

中東衝突影響供應鏈　中國製造業表現更受挫

41歲陸補教名師「張雪峰」猝死　醫提醒：疲憊時別硬扛

「速效救心丸」電商平台搜索量暴增　電商經理掛保證：不會漲價

陸14歲少年乾冰炸掉冰箱！母沒責罵還耐心解釋物理現象

海底撈員工少了1.1萬人！　2025年淨利衰退14%

小米讓人形機器人進工廠　看好5年後大批量落地

加強國際影響力　北京已領導制定逾580個ISO標準

陸「廢舊手機」成市場寵兒　全球記憶體晶片價格暴漲加速回收

單車變身移動生態數據站　自行車設計比賽「智慧永續」驅動雙軸轉型

藥師曝納骨塔業者關係圖　控徐欣瑩反對生命園區「怕師父生意被搶」

國1自小客車故障停中線！後車剎不住追撞　車頭爛毀釀1死2傷

日本明起釋出「850萬公秉戰備儲油」直到4月底！　連放30天份

蕭旭岑指馬英九「很多事都忘了」　民進黨：盼馬前總統身體健康

《豆腐媽媽》替身立委郭昱晴出手　演藝工會再發聲明「保障人權」

麥當勞招募1000名正職員工　餐廳經理年薪上看150萬

香港學者：中東資金對中國發展感興趣　將香港當前哨站

女洗澡抬頭見「主子趴高處詭異凝視」超毛　網笑：我家也愛看

150公分巨型螢幕點餐　壽司郎第2家數位店型插旗台北美麗華

【違規釀悲劇】75歲翁闖紅燈過馬路　遭21歲女騎士撞上送醫不治

大陸熱門新聞

1年3車禍！40歲男以為「中邪」　醫一查不對勁

揭秘世界最長海底高鐵隧道　

嗆「打台灣就捐4億」　陸41歲補教名師猝死

陸補教名師張雪峰驚傳猝逝！公司發訃告證實

長期開燈睡覺！20歲女體重飆至100kg還高血壓

香港男女海邊「交疊睡姿」　網友熱議

30歲陸男「全職搖盲盒」年入137萬

內存價格暴漲舊手機熱銷　他驚：壞的也有人收

長年穿紙尿褲！14歲陸男遭生父繼母虐死

陸網紅張雪峰猝逝 警惕「死亡筆記本」上添一筆的「心源性猝死」

朱鳳蓮解釋「統一後」基建會更好：遠遠超出孫中山建國方略設想

美伊談了沒「羅生門」　陸官媒諷川普「慫了」

不只喊打台灣捐4億！張雪峰7個爭議言論整理

陸翁反對公寓裝電梯　蓋好後「補錢求搭」被拒

更多熱門

相關新聞

重返白宮最低點！　川普支持度僅剩36％

重返白宮最低點！　川普支持度僅剩36％

根據《路透社》與益普索（Ipsos）最新民調顯示，美國總統川普（Donald Trump）的民意支持度在近日跌至36%，創下他重返白宮以來的最低點。分析指出，全美汽油價格因戰爭飆升，加上民眾對開戰伊朗的不滿，成了重挫川普聲望的主因。

川普喊談判卻增兵　美軍82空降師千人派中東

川普喊談判卻增兵　美軍82空降師千人派中東

不信川普女婿了　伊朗指名「要和范斯談」

不信川普女婿了　伊朗指名「要和范斯談」

即／科威特機場傳無人機襲擊　儲油槽起火

即／科威特機場傳無人機襲擊　儲油槽起火

神祕客押注「美以空襲伊朗」海撈3200萬

神祕客押注「美以空襲伊朗」海撈3200萬

關鍵字：

中東製造業供應鏈

讀者迴響

熱門新聞

梁軒安性侵女藝人稱妻蕭淑慎全知情

2度帶男學生回家嘿咻　女教師下場曝

大溪燒烤店清晨大火奪命　20歲男客成焦屍

超多人中鏢！「腳痛、腹瀉」傳染性強　病人痛到快往生

1年3車禍！40歲男以為「中邪」　醫一查不對勁

雙腳冒紅疹「像被畫一圈」！醫見恐怖排列驚：牠邊走邊咬

SpaceX要上市了！低軌衛星股歡騰　7檔台廠亮燈漲停

溼答答！　「最強春雨鋒面」下周到

立委還兼爆破士？李貞秀亂爆料高虹安收柯文哲700萬　民眾黨要懲處

快訊／7-11開出3張千萬發票！幸運門市一次看

揭秘世界最長海底高鐵隧道　

別再繳錢！2職業工會積欠保費　勞保局暫拒給付

林秉文遭槍殺身亡照片瘋傳

梁軒安洗腦手段遭曝光！　自爆和蕭淑慎沒性生活「反正她快掛了」

陽光帥兒服役竟變腦萎縮！智商退化到2歲

更多

最夯影音

更多
明春雨鋒面報到變天！連4天轉涼 雨區擴大時間曝

明春雨鋒面報到變天！連4天轉涼 雨區擴大時間曝
周杰倫拍MV「只為在KTV有畫面？」　阿Ken當面「提S.H.E」兩人狂鬥嘴XD

周杰倫拍MV「只為在KTV有畫面？」　阿Ken當面「提S.H.E」兩人狂鬥嘴XD

刑事局證實林秉文喪命柬埔寨！　火化後骨灰送回台

刑事局證實林秉文喪命柬埔寨！　火化後骨灰送回台

橘子不是管錢的！要她回來說清楚？　柯文哲：何必多個人被關？

橘子不是管錢的！要她回來說清楚？　柯文哲：何必多個人被關？

關鍵「1500」　柯文哲：人證、物證、金流都沒有「哪來收賄圖利」？

關鍵「1500」　柯文哲：人證、物證、金流都沒有「哪來收賄圖利」？

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面