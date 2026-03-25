立委還兼爆破士？李貞秀亂爆料高虹安收柯文哲700萬　民眾黨要懲處

▲立委李貞秀。（圖／記者徐文彬攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨立委李貞秀日前爆料稱新竹市長高虹安拿了創黨主席柯文哲700萬元，隨後致歉稱是混淆資訊，但仍引發討論。民眾黨今（25日）召開中央委員會，會中認定李貞秀委員言行已觸犯本黨違反正直誠信原則、並嚴重破壞本黨名譽，因此決議送交中央評議委員會裁處。

針對李貞秀委員烏龍爆料，釀成部分社會輿論對柯文哲創黨主席與高虹安市長質疑一事提出檢舉，民眾黨中央委員裁決，認定李貞秀委員言行已觸犯本黨違反正直誠信原則、並嚴重破壞本黨名譽，因此決議送交中央評議委員會裁處。

而明（26日）京華城案一審將宣判，黃國昌表示，柯文哲創黨主席遭政治追殺的這一年來，全黨以及支持者們皆憤恨不平，而民眾黨一路以來捍衛的，從來不是柯文哲一個人，而是台灣作為一個民主法治國家的底線。這段時間，看到執政黨動用國家機器、配合特定媒體進行鋪天蓋地的政治追殺，這種先射箭、再畫靶的偵辦手段已讓台灣司法公正性蕩然無存。

黃國昌強調，不論一審宣判結果如何，都要理性面對、無懼打壓、展現團結，若執政黨持續將司法作為打壓政敵的工具、或意圖摧毀在野黨的監督力道，「那真的太低估台灣人民的智慧，也太低估台灣民眾黨的韌性」。

黃國昌重申，這是一場長期抗戰，我們唯一的武器就是真相與價值，我們會清楚告訴社會大眾「柯文哲清清白白、台灣民眾黨絕對不會屈服於政治脅迫」。

至於總統賴清德在出席活動時表示，月底將把核二、核三廠的重啟計畫送交核安會審議，民眾黨主席黃國昌在會中表示，去年本黨因應供電不穩、國安危機、產業競爭力，負責任的推動核管法修法、提出核三延役公投，遭到民進黨無理謾罵抹黑。如今賴政府遭國際現實與缺電壓力打臉、再也騙不下去，只好放下反核神主牌走向返核家園，「樂見其成，核二、核三廠經由核安會審查，完成安全檢查、取得運轉執照後重啟」。

黃國昌強調，民眾黨一向秉持理性務實科學的立場面對所有公共事務，就算民進黨近期仍沒有勇氣面對核電重啟政策髮夾彎、長期錯誤能源政策遭打臉的窘境，持續以荒腔走板的言論來洗人民記憶，本黨仍應於立法院持續敦促核電廠重啟之進程、監督政府行政效率，阻止執政黨繼續虛耗台灣，務實扛起國家發展。