「你到底有沒有把我當成立委？」　白委痛批龔明鑫大小眼

▲經濟部長龔明鑫出席委員會質詢。（圖／記者林敬旻攝）

記者詹詠淇／台北報導

總統賴清德日前宣布，核二、核三廠的重啟計劃月底將送到核安會審議，民眾黨立委邱慧洳質詢時質疑，為何民進黨政府政策會髮夾彎？有無貓膩？經濟部長龔明鑫回應，行政部門是依法行政，以前是法律不允許，「我們不能違法」。值得注意的是，邱慧洳關切重啟時間表時，龔明鑫一開始說沒辦法給時間，邱慧洳質疑為何回答別人是1.5年到2年，到她就沒時間，「你會不會太大小眼了？」龔明鑫才改口說，那他的回答就是18個月到2年。

立法院經濟委員會今（25日）邀請經濟部長龔明鑫率台灣電力公司董事長曾文生就「核二、核三廠自主安全檢查現況與再運轉計畫及政府『重啟核電三原則』之歷年進度與現況說明」進行報告，並備質詢。

民眾黨立委邱慧洳質詢時指出，過去民進黨政府一直講「非核家園」，但最近出現髮夾彎，要重啟核二、核三，為何政策會出現這樣的丕變？其中的貓膩是什麼？龔明鑫回應，行政部門是依法行政，過去《核管法》規定運轉機組是40年就不能再運轉，去年《核管法》才做一些修正，容許40年後還可以有再運轉，但要保證它的安全檢查。

邱慧洳質疑，中間完全沒有貓膩嗎？如果真的是這些機器有問題，覺得沒有運行可能性，為何現在又要重啟？去年一直大聲嚷嚷機組老舊、不堪負荷、安全性有問題，現在要重啟就沒有安全性問題？龔明鑫重申，所以要自主安全檢查。

邱慧洳認為，自主安全檢查沒有錯，那自主安全檢查要花多久時間？「你們一下子關、一下子開，中間會浪費多少行政成本、時間成本、精力成本？」龔明鑫說，以前是法律不允許，「我們不能違法」。

邱慧洳又說，當然知道不能違法，所以現在意思是法律比民進黨的「非核家園」神主牌還厲害？龔明鑫重申，行政部門當然要依法行政。

邱慧洳怒嗆，行政部門要依法行政沒有問題，講得好像很冠冕堂皇，法律最至高無上，那為何依法編列、三讀通過的《財劃法》不執行、不副署、不公布？為何軍警加薪的條例到現在還躺在那裡睡覺，還有軍警的所得替代率，當然知道依法行政很重要，但過去就沒看到你們在依法行政。

邱慧洳問，所以到底台灣有沒有缺電？龔明鑫說，目前來講沒有缺電。邱慧洳再問，沒有缺電那為什麼要重啟核三？龔明鑫重申，依法行政，「既然法律授權我們可以重啟的機會，我當然要自主安全檢查」。

邱慧洳痛批，「法律這個東西都是讓你們這樣子自己在解讀！對你們有好處的就是依法行政，對你們沒有好處的就是不公布、不副署、不執行」，你說台灣到2032年供電沒有問題，那2033年供電有沒有問題？龔明鑫說，「我們會滾動檢討」，每一年會滾動檢討，現在推估到2032年。

邱慧洳嗆，所以不負責任的是誰？「可是你們的賴清德昨天不是已經出來說，我們台灣就是有缺電嗎？所以你的意思就是完全沒缺電」，沒有缺電很好，樂觀其成，不要到7、8月時，又叫小動物、小松鼠出來背鍋，「坊間已經在笑說我們台電不是台電公司，是『沒電公司』」。龔明鑫回應，電的供應跟電網韌性是兩回事。

「對！你們號稱是電網韌性，但是人民都在懷疑我們國家就是一個缺電的國家」，邱慧洳批評，你們有自己一套冠冕堂皇的說詞，但是人民的感受不是這樣，沒電的T-shirt都已經做出來了，台電Logo變成沒電，「你們就是讓人民沒有辦法信賴」。

邱慧洳再問，到底現在核二、核三要重啟，時間表是什麼時候？龔明鑫重申，「我們現在在自主安全檢查」。邱慧洳再問，要多久？「我問你時間，你一直在跟我講說做這件事、做這件事、做這件事，這就沒有回答到時間啊」。龔明鑫說，「沒有辦法給妳時間」。此番答覆氣的邱慧洳怒批，「你今天早上回答別人是1.5到2年，問換到我就沒有時間。你會不會太大小眼了？」龔明鑫才改口說，那他的回答就是18個月到2年。

邱慧洳滿意地說，對啊，剛剛直接回答18個月到2年就好了，「為什麼跟我講沒有時間表？你這樣子是不是這樣子看誰在回答？不能夠這樣大小眼啦」。龔明鑫隨即解釋，「不是，因為妳的問題好像是哪一天」。邱慧洳傻眼地說，「沒有人在跟你講精確哪一天，誰會跟你講西元2030年12月31號？你不要誤解我的問題」。

邱慧洳接續詢問，1.5到2年是你們的時間，那核安會要多久？龔明鑫說，這可能要問核安會。邱慧洳批評，「那我覺得你們的資訊非常地零散。要不要建議你回去跟部長建立一個平台，把資訊整理好再來回應給大家」，不要東講一句、西講一句，讓資訊的零碎化，人民也不好了解。

針對近期中東衝突，邱慧洳也問到，台灣能源有無短缺問題？龔明鑫說，目前沒有，像天然氣目前有滿足11天的儲備量，現在至少到5月底都調度得到。

邱慧洳追問，那6、7、8月就是繼續調？不會讓天然氣突然嘎然而止就沒有了，讓台灣陷入缺電危機？夏天快到了，「你不能說到時候沒電，然後又騙我們說是跳電，然後沒電又騙我們說是停電」，台電的「沒電」T-shirt都已經出來了，你們難道沒有看到人民的心聲嗎？小老鼠也被害了很久。龔明鑫澄清，「不會不會，我們從來沒有過」。

邱慧洳說，能否請台電在1個月內提出白皮書，包括核電時程、風險、核廢料存放地方、缺電缺口如何補救，以及各式能源的配比？龔明鑫說，讓主席決定。本日會議輪值召委洪毓祥則提到，自己剛剛質詢時有要求龔明鑫，他是3個月，邱慧洳則是1個月。

邱慧洳則說，「他不是已經說1個月了嗎？你就回答我1個月就好了啊。我們又不需要召委來做（調解）」。龔明鑫則表示，「剛剛召委是3個月，我們還是要……」，不過龔明鑫話還沒說完就被邱慧洳打斷，「不是，你要回答我，不是他在質詢你。你到底有沒有把我當成一個立法委員？你要回答我，你回答他幹嘛？你回答他3個月，我是在問你1個月耶！」龔明鑫僅說，「是召委剛在前面裁示」。最後，洪毓祥出面調停，「一三折衷，2個月，可以齁？」