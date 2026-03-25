館長砲轟李貞秀：看不出優點到底在哪　妳不適任立委應該知所進退

▲館長直播。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

記者郭運興／台北報導

民眾黨立委李貞秀日前爆料稱新竹市長高虹安拿了創黨主席柯文哲700萬元，隨後致歉稱是混淆資訊，引起議論。對此，長期挺民眾黨的網紅「館長」陳之漢24日痛批，李貞秀的優點到底在哪，自己看不出來，「個人認為妳不適任這個位子，應該知所進退，把這個位子交給更好的人」，李貞秀不適任的原因因為做事不夠謹慎，狠狠傷害了民眾黨，柯文哲宣判前夕，去說了「700萬」，這不是遞刀子，而是把核彈遞給民進黨。

館長於直播表示，一個人的清白最重要，但是李貞秀不是一個網路政治評論員、不是一個沒有職位的名嘴，而是領著人民薪水的立法委員，最重要的事情不是個人，李貞秀也知道民進黨把妳當作是民眾黨的破口，每一個人都會流下英雄淚，當然委屈，但這時候是展現專業的時候。

館長表示，可以流淚、可以哽咽、可以極力要求還清白，但是人民、黨推李貞秀出來是寄望一個強硬戰將的形象，流淚大家可以體諒，但不能崩潰，後面等著幹這個位子的人多如牛毛。

館長認為，今天沒有人會怪李貞秀陸配的身分，就是因為認同才有人幫忙講話、在很多晚上幫忙發聲，但今天李貞秀的優點到底在哪，自己到現在看不出來，民進黨不讓問政，李貞秀一樣可以準備好資料、開直播問政，要打擊民進黨要做到自己立委的公權力，可以為了人民講話大聲，而不是為了自己，這樣大家一定會支持，但李貞秀錯過了這個機會，只講鍾小平、劉世芳他們有價值嗎？

館長直言，李貞秀在這短短2年內要做得不單單是自己的事情，也是民眾黨的事情，要證明柯文哲派自己上去這個位子是對的，人一定可以抱怨，但不能崩潰，民進黨就是希望李貞秀崩潰。

館長強調，自己講了這麼多，「個人認為妳不適任這個位子，必須要再多磨練磨練，應該知所進退，把這個位子交給更好的人」，但是李貞秀會不會在這個位子，自己不知道，自己不是民眾黨的人也無從決定去留。

館長批評，李貞秀不適任的原因因為做事不夠謹慎，在民眾黨沒有任何資源，受不了任何傷害的時候，結果李貞秀狠狠傷害了民眾黨，柯文哲宣判前夕，竟然去說了「700萬」，這不是遞刀子，而是把核彈遞給民進黨。

▼李貞秀直播爆哭。（圖／翻攝自YouTube／李貞秀）