竹市率全國之先啟動「EYE GOOD+1」　守護幼兒靈魂之窗

▲新竹市長高虹安宣布計畫正式啟動。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

視力健康攸關幼童成長發展，新竹市政府今(25)日在西門國小舉辦「EYE GOOD+1 護眼亮晶晶」幼兒園學童視力檢查守護+1計畫發布會，由新竹市長高虹安宣布計畫正式啟動。高虹安指出，此次計畫為全國首創，特別導入醫師與護理師巡迴全市公私立幼兒園，提供專業視力篩檢服務。預計逾萬名學童受惠，落實「早期介入、及時矯正」，守護孩子視力發展黃金期。

高虹安表示，依據內政部統計，新竹市3至6歲幼童占全市人口約3.5%，高於全國平均2.7%，顯示城市人口結構相對年輕。許多家長正值事業與家庭兼顧的「三明治世代」，市府更應成為育兒後盾。為落實「老幼共好、健康安心」的施政目標，市府自今(115)年3月起推動「視力檢查守護+1計畫」，由專業醫護團隊走入校園，運用手持式驗光設備進行篩檢並提供報告，若發現異常即時轉介，建立完整的視力健康追蹤機制，協助孩子在關鍵發展階段獲得完善照護。高市長感謝醫師公會及基層眼科醫師的專業投入與支持，與市府共同守護孩子的視力健康。

新竹市醫師公會常務監事、眼科醫師陳志宏指出，根據衛生福利部國民健康署調查，台灣學童近視已有「早發性」趨勢，0至6歲為視力發展關鍵期。若能及早發現弱視、斜視或高度屈光異常（如高度近視、遠視、散光），治療效果將更佳，也能降低未來演變為高度近視及視網膜病變的風險。因此，透過定期篩檢及落實護眼習慣，是守護兒童視力的重要關鍵。

衛生局長陳厚全表示，今日活動由西門國小附設幼兒園帶來「愛眼健康操」揭開序幕，現場示範非侵入式視力篩檢流程，展現檢測快速便利的特色。此次計畫為全國首創，除維持每年9月幼兒園既有的燈箱與立體圖初篩外，今年更進一步導入手持式驗光機。由專業醫護人員以非接觸方式，快速檢測近視、遠視、不等視、散光、斜視及瞳孔不等大等6大常見視力問題。篩檢結果將提供家長參考，若有異常，呼籲儘早至醫療院所複檢，把握黃金治療時機。

衛生局補充，呼籲家長落實「護眼6招」，包括遵守用眼30分鐘休息10分鐘的「3010原則」、每日戶外活動2至3小時、未滿2歲避免接觸螢幕、4歲起每年定期視力檢查、閱讀距離維持35至45公分並保持良好光線與坐姿，同時搭配充足睡眠、均衡飲食與「天天3蔬2果」。透過家庭與校園攜手，為孩子打造清晰健康的未來。