柯案宣判倒數　王世堅指柯文哲蓋章就要負責：任內過度自信不聽專業

▲民進黨立委王世堅受訪。（圖／記者杜冠霖攝）



記者杜冠霖／台北報導

前台北市長柯文哲涉及京華城、政治獻金等案，一審判決結果明日出爐。綠委王世堅今（25日）受訪時表示，這個案子到底有沒有涉入？涉入到什麼程度？柯文哲心知肚明，不要再用政治手段處理，這都不好，但相信柯文哲應該也不至於再這樣了，他應該悟出很多事情。王也提到，就算當初沒有惡意，畢竟蓋章、下令的就是柯文哲，就像自己過去批評的，柯文哲是位好醫師，但市政複雜，他就是過度自信，不聽專業判斷。

媒體詢問，此案結果是否影響民眾黨選舉布局，王世堅表示，這當然會影響民眾黨選戰布局，不管往左往右、往綠往藍，一定會有影響，柯文哲這幾天也公開各種喊話，但司法歸司法，柯文哲自己必須靜下心。當初這個案子到底有沒有涉入？涉入到什麼程度？他心知肚明。

王世堅也提到，就算明天判出來也才一審，還有二審、三審。他應該針對司法指控的部分實質辯護才對，不要再用政治手段處理，這都不好。

王世堅指出，相信柯文哲應該也不至於再這樣了，畢竟他擔任過首都台北市長，首都市長非同小可，當時他歷練一些事情，經過這一年半的羈押跟審判，他應該也悟出很多事情。到底有沒有觸犯法令？柯文哲自己非常清楚。不要把司法跟政治扯在一起。

王世堅強調，一個人的行為有司法準則、個人處世原則還有政治判斷，這三者不應該扯在一起，如果人品高尚、對自己要求很高，這種案子處理會有自己的看法，就算當初沒有惡意做出這樣的決定，但也有客觀標準，畢竟下令的是柯文哲、蓋下甲章的是柯文哲，誠如他過去所批評，柯文哲這個人就是過度自信、自以為是、獨斷獨行不聽其他人判斷。

柯文哲了解的是醫學，是個好醫師、教授，這都對；但台北市政包括交通、公務、教育、環保、衛生、財政，這不是一個外科醫師就什麼都懂，過去自己還有很多議員提醒監督他，一定要有專業的判斷最後再做決定，不能不聽專業判斷，像京華城案，那麼多專業判斷給他，他做的竟然是180度相反的決定，這也是現在司法要追究的地方。