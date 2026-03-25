徐漢落跑躲台東民宿！熱心分享園藝知識　老闆：以為是靜養長者

▲ 中油前煉製事業部執行長徐漢涉貪，宣判前剪斷電子腳鐐逃亡，24日晚間被逮捕。（圖／民眾提供）

記者楊晨東、郭玗潔／台東報導

中油前煉製事業部執行長徐漢涉貪2700萬，原本應在23日到橋頭地院聽判，沒想到19日就剪斷電子腳環落跑，逃亡5天後，昨（24）日傍晚在台東金針山區的一間民宿被警方逮捕，徐漢當時配合警方趴地搜身，僅表示自己有心臟病，請警方不要過度壓制。對此，民宿老闆表示，徐和徐的司機平時都戴著口罩，雖然有覺得奇怪，但以為徐是上山靜養的長者，並不知道他是通緝犯。

據了解，該民宿地處偏僻、人煙罕至，平常幾乎沒有客人，只有暑假金針花季才有顧客上門，網路評價只有2.6顆星，徐漢選擇此處藏匿顯然早有規劃，而該民宿在徐漢落網後，Google maps上顯示為「暫停營業」。

民宿老闆表示，徐漢與司機藏匿期間行事低調，幾乎不下山，平日僅在山區活動或滑手機，生活物資與蔬果皆由老闆代購。期間徐漢曾熱心分享園藝與景觀知識，讓老闆誤以為對方只是上山靜養的長者。

事後老闆配合警方製作筆錄至深夜，警方並帶走相關行李作為證物。老闆也提到，兩人平時皆戴口罩，雖感覺有異，但因未注意新聞，並不知道他是通緝犯。

據了解，警方於當天傍晚展開行動，先有偵查員假扮遊客進屋詢問住宿，司機察覺異狀後欲通報，隨即警車進入現場。警方在廚房門口制伏司機，徐漢則配合指示趴地接受搜身，僅表示自己有心臟病，請求避免過度壓制。