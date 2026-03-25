快訊／7-11開出3張千萬發票！　幸運門市一次看

▲7-ELEVEN開出9組發票大獎，幸運兒只花39元中千萬、花6元中200萬。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

財政部今（25）日開出115年1-2月統一發票中獎號碼，而7-ELEVEN也公布，這期開出3 張千萬特別獎、3張200萬特獎、3張雲端發票專屬獎100萬，共有9名幸運兒，其中一位超級幸運兒「只花39元」就中1千萬元，200萬特獎得主更「只花6元」。

7-ELEVEN 統計，這期有3位消費者獲得「1千萬大獎」：一人在新北市板橋區的「7-ELEVEN館東門市」花80元購買現蒸地瓜、茶葉蛋、飲品；一人在台北市中正區的「臺醫東門市」花39元購買民生用品；一人在台中市大雅區的「神林門市」花130元購買民生用品。

3位獲得「200萬特獎」包括：一人在桃園市平鎮區的「高義門市」花6元手續費；一人在台南市柳營區的「宜翔門市」花55元購買統一麵包、飲品；一人在高雄市三民區的「後驛門市」花190元購買民生用品。

此外還有3位「雲端發票專屬獎100萬得主」：一人在台北市內湖區的「成竹門市」花149元購買民生用品；一人在台北市中正區的「臺醫東門市」花65元購買鮮食、飲品。一人在新北市鶯歌區的「長虹門市」花費42元購買鮮食。

▼7-ELEVEN在2026年1-2月統一發票，開出9組大獎。（圖／業者提供）

7-ELEVEN提醒，2025年11~12月期尚有將近17萬張的uniopen會員載具中獎發票尚未到ibon機台列印，獎金超過6,000萬元，提醒未兌獎的民眾，在115年5月5日前持OPENPOINT APP，就近到7-ELEVEN門市，完成列印後到代發獎金單位領獎。千元以下中獎發票，可直接在7-ELEVEN門市現場兌換商品，或將獎金儲值icash Pay、icash2.0、餘額卡，可享有5~10%回饋。

此外積極響應財政部雲端發票政策，透過uniopen會員載具抽獎活動創造會員第二次中獎機會，每期共加碼抽400萬點OPENPOINT點數，本期已於115年3月25日開獎，可到發票日誌裡面橘色「uniopen會員載具抽獎」按鈕查詢，領獎日期只到115年4月30日。

▼115年1-2月期統一發票完整中獎號碼。（圖／社群中心製）