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陸14歲少年乾冰炸掉冰箱！母沒責罵還耐心解釋物理現象

▲▼14歲少年乾冰炸掉冰箱！媽媽沒責罵還耐心解釋物理現象。（圖／翻攝紅星新聞）

▲少年把乾冰放冰箱，導致冰箱爆炸。（圖／翻攝紅星新聞）

記者蔡紹堅／綜合報導

浙江蘭溪一名14歲少年日前將乾冰放入家中冰箱的冷凍層，想說低溫能更好保存乾冰，沒想到半夜時，冰箱突然爆炸，整個門都被炸開。少年的母親見狀沒有責備孩子，還耐心解釋物理現象，「冰箱壞了是小事，這是他學習成長過程中的一次經驗。」

《紅星新聞》報導，少年的母親紀女士表示， 3月23日晚上，兒子將裝有乾冰的塑膠桶放入冰箱冷凍層，以為冰箱的低溫能更好地保存乾冰，隔天凌晨，廚房突然傳出巨響，家人查看發現，冰箱門連接處斷裂、門板脫落，爆炸威力巨大，甚至震落了天花板上的牆灰，廚房被波及得一片混亂，「幸好當時大家都睡了，沒有造成傷害。」

紀女士指出，孩子放乾冰時，她和丈夫都在忙碌沒有留意，事發後，她並未嚴厲責備孩子，只是簡單告知事故緣由及提醒，「他剛開始還很奇怪，後來我問他乾冰的溫度是多少，他說零下70多度；我又問冰箱內是多少度，他說零下10幾度。我問那是不是冰箱溫度更高？孩子才恍然大悟。」

▼廚房被炸得亂七八糟。（圖／翻攝紅星新聞）

▲▼14歲少年乾冰炸掉冰箱！媽媽沒責罵還耐心解釋物理現象。（圖／翻攝紅星新聞）

紀女士說，兒子今年14歲，讀初二，喜歡科學課，熱衷科學實驗與研究，平時會自主網購實驗材料，此次乾冰便是從網上購買。

對於孩子的科學興趣，紀女士稱一向支持，認為孩子非常懂事，平時文化課學習辛苦，難得有熱愛的方向，「孩子平時玩歸玩，該注意的點還是要注意。不管是化學用品還是小型化學實驗，都存在危險性，要瞭解其原理。冰箱壞了是小事，這是他學習成長過程中的一次經驗，希望他記住、吸取教訓，有些錯誤一次都不能犯。」

無錫市消防救援支隊劉振東解釋，很多人認為冰箱可以作為乾冰的儲藏環境，但實際上乾冰昇華會產生大量的氣體，如果處於冰箱這樣的一個密閉環境當中，就有爆炸的風險。

劉振東說，乾冰嚴禁密閉存放，若置於密封容器、保溫箱或汽車後備廂等密閉空間，氣壓驟增可能導致容器爆裂，造成人員傷害，應選用透氣性良好的專用儲存箱或開口容器，並確保環境通風良好。

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