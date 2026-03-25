「速效救心丸」電商平台搜索量暴增　電商經理掛保證：不會漲價

▲大陸急救藥品「速效救心丸」在電商平台搜索量暴增。（圖／翻攝極目新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸知名網紅張雪峰運動後突感身體不適，經緊急送醫搶救仍宣告不治，引起社會各界對心源性猝死等相關醫學常識更加關注，連帶使得部分「救命藥品」搜索量暴增。公開資訊顯示，速效救心丸為大陸家庭常備中成藥，主要針對緩解心絞痛等心臟不適症狀。在張雪峰事件後，速效救心丸成為大陸電商平台高頻率搜尋的關鍵字之一。

《極目新聞》報導，京東買藥數據顯示，3月24日20點起，速效救心丸、硝酸甘油、硝酸甘油舌下片等心臟用藥品類相關搜索詞暴漲，同比增長超過30倍；AED等心電血氧相關醫療器械品類搜索量環比增長10倍；輔酶Q10等心腦血管保健品搜索量環比增長超8倍。

大陸「速效救心丸」生產商津藥達仁堂集團股份有限公司第六中藥廠工作人員表示，關於速效救心丸的搜索情況以及銷售情況其不清楚，需要咨詢該公司電商部門的工作人員，但目前速效救心丸的供貨是非常充足的。

此外，一名電商平台項目經理透露，從24日到25日，速效救心丸的搜索量的確有一些增長，目前，速效救心丸的供貨非常充足，「價格也不會因為類似事件出現漲價的情況，咱們都是官方定價。」

據了解，速效救心丸為大陸家庭常備急救中成藥，成分為國家保密配方，在中醫上用於治療因「氣滯血瘀」引起的心脈不順，臨床上主要針對冠心病或心絞痛等病症，更重要的是，在心臟病突發時，可作為臨時急救藥物使用，緩解症狀為送醫爭取時間。

至於硝酸甘油則是西醫急救的首選藥物，擴張血管作用更強、更快，但低血壓副作用更明顯，且部分患者會產生抗藥性。