台中所長「當女警面」勤教聊姦殺案細節　分局：未審慎要咎責

▲台中市第二分局一名所長被指控勤教露骨聊姦殺案，分局認為未審慎選擇內容，要咎責。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

台中市第二警分局一名所長被發文指控，近日勤教時分享過去偵辦刑事案件內容，露骨提及「姦殺案」嫌犯供述內容，遭內部人員發文控訴，連男警都覺得不舒服，更何況現場還有女警。分局表示，該所長分享前有詢問是否適合宣導，無人表示異議，但內容確實未審慎選擇，會調查咎責。

臉書粉專「靠北Police」昨日有人發文指控，該所長在21日勤教時，高談闊論之前偵辦「姦殺案」，描述內容之後還冷笑，雖然同仁是執法人員，但辦案就辦案，開會講述該內容意義何在？男警都聽了不舒服想離席，何況有女警在場，希望分局介入調查，安排心理諮商。該貼文甚至指控，該所長還想安排「績效換假」的過時做法，引起所內同仁不服。

第二分局說，經了解是所內同仁執行相驗工作經驗較為不足，該所所長於所內勤教時，基於工作經驗分享與提醒，說明相關刑事案件案例。

分局調閱並檢視駐地影像資料，該所長於分享前曾詢問在場同仁因涉及性別議題是否適合宣導，現場同仁均未表示異議，另經訪談在場與會同仁，均表示當時未感到不適。

但警方說，該所長未審慎選擇宣導案例，雖是轉述犯嫌供述犯案過程，但未考慮仍有女性同仁在場，且描述犯案過程過於直白，雖有詢問在場同仁意見，其身為單位主管仍應具備更高之性別議題敏感度，相關作為確有未盡周延之處。

第二分局強調，除了提醒相關幹部注意勤務教育內容與表達方式外，亦將依相關規定予以究責，並列為案例加強宣導，強化內部溝通與性別意識，以避免類似情形再度發生。