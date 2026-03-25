快訊／萊爾富開出200萬發票！只花35元買紅包袋　幸運門市曝光

▲萊爾富開出發票大獎。（圖／業者提供）
記者林育綾／綜合報導
財政部今（25）日開出115年1-2月統一發票中獎號碼，而萊爾富也公布，門市開出1位特獎200萬、2位頭獎20萬，其中一名幸運兒僅消費35元購買紅包袋，就抱回200萬特獎獎金。
萊爾富表示，這期1-2月幸運之神眷顧萊爾富位於高雄市的「林園港嘴店」，這位幸運兒僅花35元購買紅包袋，就成為200萬元大獎的幸運得主。另一位幸運兒於台中市的「東勢東崎店」，購買Hi café 大杯特濃美式，就獲得20萬頭獎；還有另一間開出20萬的幸運門市為「龜山南上店」，消費者購買一度贊泡麵、滷雞胗就中大獎。
▲萊爾富開出200萬、20萬發票大獎。（圖／業者提供）
為了陪民眾抗漲省荷包，萊爾富同步推出多項高CP值民生商品，包含80抽濕紙巾只要19元即可入手，茶葉蛋單顆9元為同業最低價，以及雙層衛生紙4串特價247元。
此外即日起至2026年6月30日，持聯邦信用卡/金融卡/Hi Pay綁定聯邦信用卡、iPASS MONEY APP綁定聯邦信用卡，至萊爾富消費，天天享不限金額5%現折。
▼115年1-2月期統一發票完整中獎號碼。（圖／社群中心製）
讀者迴響