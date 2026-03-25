快訊／萊爾富開出200萬發票！只花35元買紅包袋　幸運門市曝光

又到了單月份25日統一發票開獎日！本期（115年1-2月）千萬特別獎號碼是＿，發票準備好了嗎，快來看自己有沒有被財神爺眷顧！而上一期（114年11-12月）統一發票，還有7張千萬元特別獎、7張200萬元特獎與8張雲端發票100萬元獎未領，快把上期發票拿出來，領獎期限為115年5月5日止，別讓財神爺跟你擦身而過。