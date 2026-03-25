23歲台男在日本「詐騙3200萬日圓」機場落網！　長相姓名曝光

記者王佩翊／編譯

台灣一名23歲男子黃天賜因在日本涉嫌詐騙、擔任車手，在成田機場被警方逮捕。日本警方表示，黃男多次短期出入境日本，疑似參與跨國犯罪集團，活動範圍遍及日本10個地區，目前仍在調查背後共犯，而日本媒體也曝光其長相。

23歲台灣籍男子黃天賜2025年12月與共犯聯手行騙，假冒信用卡公司打電話給大阪市一名70多歲男性，向對方謊稱「您的帳戶收到大筆款項匯入」，隨後再由假警察來電告知「您目前因涉嫌為詐騙案主嫌正在被調查」，藉此恐嚇受害者，並要求被害人將帳戶內的錢提領交給他們。

被害者驚慌之下，將現金裝入袋中，親自送往大阪市內指定地點面交，詐騙集團前後共詐得約3200萬日圓鉅款（約新台幣643萬元）。黃天賜在其中則擔任收款的車手角色。

被害老翁等候多日後始終未見「警方」將現金歸還，驚覺有異才報案。警方隨即展開偵查，並分析現場監視器畫面，鎖定一名在案發地點附近來回徘徊、行跡可疑的男子，最終確認是黃天賜。

警方調查指出，黃天賜2025年10月首次以短期簽證入境日本，同年12月犯案後迅速出境。今年2月他再度入境日本，不料此時已遭日方發布通緝，當他試圖從成田機場離境返台時，當場被警方逮捕到案。

嫌犯在日本期間四處流竄，足跡遍及青森縣到熊本縣等約10個地區，經常藏身於網咖等場所，生活型態極不固定。警方懷疑他可能涉及多起類似案件，正積極追查是否有其他受害者存在，並全力追緝其餘共犯下落。