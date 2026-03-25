中東戰火衝擊能源！菲律賓與美協商：盼向受制裁國購買石油

▲荷姆茲海峽附近的一艘貨船。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

為了因應中東戰爭引發的能源供應壓力，菲律賓正與美國協商爭取豁免與例外待遇，以從受美制裁國家取得原油。菲律賓大使透露，該國政府已宣布國家能源緊急狀態，並積極採取措施確保燃料及石油產品充足供應，為期一年。

根據《路透社》，菲律賓駐美大使羅慕德斯（Jose Manuel Romualdez）透露，菲國政府正與美國國務院合作，爭取購買受美國制裁國石油的豁免與例外措施，強調目前所有選項都在考慮範圍內。當被問及是否包含委內瑞拉及伊朗石油，他僅表示，「所有選項都在討論。」

對於美國國務院的回應，羅慕德斯僅稱，「工作正在進行中。」

截至20日，菲律賓國內燃料庫存約能支撐45天使用，政府同時採購額外100萬桶原油以建立緩衝庫存。緊急狀態授權政府可直接購買燃料與石油產品，確保供應及時性與充足性。為了應對能源壓力，馬尼拉暫時提高燃煤發電量，以支撐國內電力需求。

此外，菲律賓本周將接收5年來首批俄羅斯原油進口，此前美方已核准30天的豁免。同時，美國也對海上運輸中的伊朗石油提供30天制裁豁免，適用於3月20日前裝船並在4月19日前卸載的油品，涵蓋包括受制裁油輪在內的所有運輸船隻。