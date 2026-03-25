獨／「最貪執行長」逃亡5天落網關鍵　全聯採購日用品被拍到

▲徐漢19日剪斷電子腳鐐棄保潛逃，24晚間被捕 。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

中油前煉製事業部執行長徐漢涉貪2700多萬，23日宣判前夕卻剪斷電子腳鐐落跑，引發譁然，他逃亡5天後於24日晚間在台東太麻里山區被捕。據了解，徐漢落網的關鍵原因，是徐漢和幫助逃亡的林姓男子在21日曾在太麻里的全聯超市購買日用品，兩人雖戴著口罩，但身形全被拍下，而被檢警專案小組鎖定，23日確認兩人藏身在太麻里的農莊民宿，並在24日傍晚動手逮人。

▲中油前煉製事業部執行長徐漢涉貪宣判前剪斷電子腳鐐逃亡，24日晚間被逮捕。（圖／民眾提供）

徐漢涉貪後曾遭羈押長達1年半，直到2025年6月以500萬交保，並配戴電子腳鐐、限制出境出海。本月19日上午徐漢現身左營高鐵站，卻未搭高鐵，而是進到台鐵新左營站，搭區間車南下到屏東潮州，再攔計程車至萬巒，行經萬巒鄉中正路一帶時，竟刻意挑選沒有監視器的林邊溪堤防附近提前下車，下午1時55分，徐漢持剪刀剪斷電子腳鐐後失聯。

警方持續擴大調閱監視器，層層過濾搜索徐漢蹤跡，鎖定一輛白色轎車接應徐漢逃亡，據了解，徐漢在萬巒剪斷電子腳鐐後，當天就由接應的林姓友人開車逃往太麻里山上的農莊民宿，全程都沒有下車，而林男則是在多天前就向民宿主人說有「大哥（指徐漢）身體不好，要到山上調養」，並一口氣租下10天，且民宿目前並沒對外營業，加上林男是熟客，因此主人也沒向徐漢及林男要求身分登記。

▲徐漢逃亡5天路線曝光。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

據了解，徐漢和林男20日入住後，21日曾下山到太麻里的全聯購買生活日常用品，兩人雖全程戴著口罩，但身形全被拍下，進而被檢警專案小組鎖定，23日確認兩人藏身在太麻里山上的農莊民宿，並在24日傍晚動手逮人，順利將徐漢緝捕歸案。