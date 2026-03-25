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社會 社會焦點 保障人權

撞車攔小黃想落跑！休假警眼尖攔截　花蓮通緝犯被逮掉出毒品

▲男子駕車????事正要搭小黃逃逸遭休假員警攔下。（圖／吉安警分局提供，下同）

▲男子駕車肇事正要搭小黃逃逸遭休假員警攔下。（圖／吉安警分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮吉安分局日前成功偵破一起肇事逃逸及毒品案。一名劉姓通緝犯當天下午在吉安鄉中山路段追撞路邊車輛後企圖棄車逃逸，所幸一名勤餘警員路過發現異常，憑藉職業直覺果斷上前攔人，隨後配合支援警力將這名竊盜通緝犯繩之以法。

當日，吉安分局仁里派出所接獲通報，有一輛自小客車於吉安鄉中山路二段發生擦撞後逃逸。正當線上警力全力展開攔查時，第一組休假警員陳致勝正巧路過附近，敏銳察覺一輛車頭嚴重毀損的轎車形跡可疑，且駕駛人神色慌張，正準備招攬計程車離去。陳員見狀顧不得休假身分，立即上前攔阻並進行盤問，拖延嫌犯時間待支援警力到場。

▲男子駕車????事正要搭小黃逃逸遭休假員警攔下。（圖／吉安警分局提供，下同）

▲男子口袋掉出毒品，同時被查出通緝犯身份。

仁里所警力隨後趕抵現場，劉姓男子（40歲）在面對詢問時顯得手足無措，盤查過程中，其口袋內意外掉落一包白色結晶物品；經警方進一步查證身分，赫然發現劉男早已因竊盜案被花蓮地檢署發布通緝。

員警隨即將劉男上銬逮捕，並在劉男身上搜獲一級毒品海洛因及依托咪酯菸彈等違禁物，全案訊後除依竊盜通緝移送外，另依違反《毒品危害防制條例》移送花蓮地檢署偵辦。另交通事故肇事逃逸部分，警方依《道路交通管理處罰條例》第62條規定製單舉發。

▲男子駕車????事正要搭小黃逃逸遭休假員警攔下。（圖／吉安警分局提供，下同）

吉安分局對此表示，同仁即便在勤餘時間，仍能時刻保持高度職業敏感度與正義感，展現守護社會治安之決心，並嚴正申明，打擊毒品及追緝各類犯罪絕無假期，呼籲民眾若發生車禍事故應依規定報案處置，切勿心存僥倖肇事逃逸；同時，警方將持續強化各項執法作為，溯源斷根，維護轄區純淨與交通安全。
 

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