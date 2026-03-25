　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

拿下「城市界諾貝爾」！臺北市獲頒臺灣首座李光耀世界城市獎特別獎

▲▼城市界諾貝爾,臺北市,李光耀世界城市獎特別獎。（圖／臺北市提供）

▲臺北市獲頒臺灣首座李光耀世界城市獎特別獎。（圖／李光耀城市獎官網）

生活中心／綜合報導

新加坡於今（24）日公布2026年「李光耀世界城市獎」（Lee Kuan Yew World City Prize）結果，臺北市榮獲「特別獎」（Special Mention）。該獎項被譽為「城市界的諾貝爾獎」，為全球城市治理領域最具權威性的國際榮譽之一，臺北也成為全臺唯一獲此殊榮的城市。

李光耀世界城市獎門檻和難度極高，參獎城市須先經國際推薦機制提名，並通過極為嚴格的兩級審查制度，由新加坡市區重建局（Urban Redevelopment Authority Singapore）籌組國際「提名委員會」與「評審委員會」分階段審議，從長期治理能力、制度韌性、跨域整合、創新作為，到對市民生活品質的實質提升進行全面評估。自2010年設立以來，每兩年僅選出極少數城市，即使是溫哥華、哥本哈根、雪梨與波士頓等宜居城市常勝軍，也僅曾獲特別獎。臺北市曾於2018年申請評選，但當時未能入圍實地評審。考量臺北的城市發展理念與李光耀世界城市獎理念契合，臺北隊本屆再度參與評選，歷經超過兩年籌備，儘管競爭相當激烈，臺北最終成功獲得國際肯定，從全球頂尖城市中脫穎而出。

評審團指出，臺北在城市發展上展現出具體成果與實質影響，特別是在交通、環境治理與公民參與等面向的整合治理，為全球高密度城市提供重要借鏡。此次申請以七大治理實踐為核心，包括零廢棄物轉型、防洪管理、商圈重生、綠運輸整合、運動與活力之都、破解少子化困局及AI驅動市政創新，展現城市在環境、韌性、健康、人口與科技上的整體治理能力。

其中，在垃圾費隨袋徵收制度推動下，臺北垃圾量減少，同時回收量成長逾13倍，並提前10年達成垃圾零掩埋；透過防洪排水、城市再生及綠色運輸整合，提升城市韌性；同時以運動政策促進市民健康，規律運動比例成長3倍，並且帶動大巨蛋經濟；在少子化議題上，透過社宅、幸福住宅、公共托育與友善職場等措施，有效減輕家庭負擔；並以「AI三箭」推動智慧治理，導入酷AI與1999市民熱線，提升公共服務效率。

在實地評審過程中，評審團走訪多處場域，對臺北日常治理細節留下深刻印象。此外，小學生親自向評審示範持學生證於便利商店兌領鮮奶的流程，獲得評審團高度肯定，認為此一政策兼具便利性與普及性，將公共服務自然融入日常生活場景，是結合數位治理與民生服務的創新實踐，並直呼臺北的方法「非常聰明（very smart）」。

市長蔣萬安亦向評審團說明臺北推動AI治理的整體策略，強調以「AI雙引擎」為核心架構，一方面強化政府內部的智慧決策與行政效能，另一方面推動面向市民的公共服務創新應用(例如1999市民熱線FAQ導入AI語音轉文字)，透過制度規範、平台建置與跨域應用並進，使AI成為提升治理效率與強化城市韌性的關鍵動能，評審團一致認為，臺北在AI治理上已展現前瞻優勢。

值得一提的是，本次參獎須符合累積超過十年以上成熟治理成果的嚴格標準，然而在評審過程中，評審團對臺北隊近年以「人」與「科技」為核心的創新政策印象深刻，包括「生生喝鮮奶」與「好孕專車」等措施，透過數位卡證整合公共服務，彰顯城市治理不僅追求效率與績效，更能精準回應市民日常需求，體現具溫度的現代治理模式。

蔣市長於評審過程中亦強調，他所期望打造的臺北，是一座讓人一踏入就能感受到歸屬的城市，是「像家一樣的地方」，也是亞洲最令人嚮往的家。透過持續優化政策、回應市民需求，讓每一位在臺北生活的人都能安心生活、實現自我，讓每一個夢想都有被承接的空間。此一兼具制度深度與人本溫度的治理理念，獲得評審團高度認同。評審團表示，市長所提「家」的概念，與他們在臺北實地訪查的感受一致，認為臺北是一座充滿活力的城市，並特別指出，臺北的治理經驗非常具有啟發性，值得與全球其他城市分享臺北「活力的關鍵」。

此外，身為得獎城市，臺北市正式成為「李光耀世界城市獎城市網絡」（LKYWCP Network）的成員，並受邀於2026年6月新加坡世界城市高峰會分享成果，進一步提升國際能見度。臺北市政府表示，此次獲獎不僅是肯定，更是新的起點，未來將持續深化治理，以臺北經驗與世界城市共同邁向更永續與韌性的未來。

「李光耀世界城市獎」得獎城市官方網址
https://www.leekuanyewworldcityprize.gov.sg/
https://www.leekuanyewworldcityprize.gov.sg/taipei/

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
454 1 5422 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
獨／「最貪執行長」逃亡5天落網關鍵　全聯採購被拍
藍委轟龔明鑫一問三不知！風場違法釋股套利　應追討411億納稅
阮經天「十指緊扣」小20歲女友！　超狂千金背景曝
悍將不一樣了！　Fubon Angels新戰袍亮相
快訊／麥金三路「馬路破大洞」　緊急封路

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台北市獲李光耀城市獎殊榮　蔣萬安曝「生生喝鮮乳」被讚very smart

吃壽司郎被「灌單」！她險多付1000元　釣出大批苦主…業者回應了

高雄兒童節嗨翻！12歲以下免費玩壽山動物園　還有恐龍酷樂園

拿下「城市界諾貝爾」！臺北市獲頒臺灣首座李光耀世界城市獎特別獎

40歲後的體態危機：別讓「身體軸心」歪斜成了顯老元兇

聊天「超愛1符號」肯定是溫柔的人！一票人點頭：台人很常打

快訊／財神發錢囉！　統一發票1、2月千萬特別獎號碼出爐

老松國小「破紀錄1.1萬學生」現剩465人　校方：原因不只少子化

eTag POINTS上線　累點可折抵通行費、停車費

換季斷捨離不再崩潰！社群瘋傳「全部試穿」法則：穿上它才知道該不該留

明春雨鋒面報到變天！連4天轉涼 雨區擴大時間曝

周杰倫拍MV「只為在KTV有畫面？」　阿Ken當面「提S.H.E」兩人狂鬥嘴XD

刑事局證實林秉文喪命柬埔寨！　火化後骨灰送回台

橘子不是管錢的！要她回來說清楚？　柯文哲：何必多個人被關？

關鍵「1500」　柯文哲：人證、物證、金流都沒有「哪來收賄圖利」？

房市軟著陸？解密央行2026劇本：「微調」戲法誰是獲利者、誰是最後一根稻草 ？｜地產詹哥老實說完整版 EP302

柯文哲宣判前喊話賴清德回頭是岸

不怕白丟2026！柯文哲喊話藍　「黃國昌選到底李四川就掛了」

川普曝「伊朗急著求協議」！　宣布指示軍方「暫緩攻擊5天」

柯文哲宣判前喊話賴清德回頭是岸　怒斥賴最中國文化思想

吃壽司郎被「灌單」！她險多付1000元　釣出大批苦主…業者回應了

高雄兒童節嗨翻！12歲以下免費玩壽山動物園　還有恐龍酷樂園

拿下「城市界諾貝爾」！臺北市獲頒臺灣首座李光耀世界城市獎特別獎

40歲後的體態危機：別讓「身體軸心」歪斜成了顯老元兇

聊天「超愛1符號」肯定是溫柔的人！一票人點頭：台人很常打

快訊／財神發錢囉！　統一發票1、2月千萬特別獎號碼出爐

老松國小「破紀錄1.1萬學生」現剩465人　校方：原因不只少子化

eTag POINTS上線　累點可折抵通行費、停車費

換季斷捨離不再崩潰！社群瘋傳「全部試穿」法則：穿上它才知道該不該留

台鐵推Q版「媽祖紀念車票」迎遶境　4月限定開賣

吃壽司郎被「灌單」！她險多付1000元　釣出大批苦主…業者回應了

徐漢落跑躲台東民宿！熱心分享園藝知識　老闆：以為是靜養長者

「速效救心丸」電商平台搜索量暴增　電商經理掛保證：不會漲價

陸14歲少年乾冰炸掉冰箱！母沒責罵還耐心解釋物理現象

台中所長「當女警面」勤教聊姦殺案細節　分局：未審慎要咎責

竹市率全國之先啟動「EYE GOOD+1」　守護幼兒靈魂之窗

柯案宣判倒數　王世堅指柯文哲蓋章就要負責：任內過度自信不聽專業

國票金改選！官股遭疑砸大錢為特定集團護航　財長：依循專業治理　不會與特定民股合作

獨／「最貪執行長」逃亡5天落網關鍵　全聯採購日用品被拍到

徐春鶯、李貞秀爭議連環爆　民進黨：民眾黨為何總是不願意守法？

A-Lin拱顏人中脫掉XD　他羞喊：最近確實有在練！

生活熱門新聞

超多人中鏢！「腳痛、腹瀉」傳染性強　病人痛到快往生

溼答答！　「最強春雨鋒面」下周到

快訊／今變天！　8級強風要來了

赴日旅遊「聽得懂日文後」濾鏡全碎光！爆共鳴

「2天激戰6次」男友吃不消！她怕有小三

快訊／統一發票1、2月千萬特別獎號碼出爐

太早睡恐增死亡風險！最新研究曝黃金時段

高中畢旅晚餐超寒酸　照片掀網論戰

知名餐廳爆醜聞！主廚勾搭經理遭停職

超商綠茶「喝3口整天沒食慾」用喝的瘦瘦針？醫曝真相

副站長開車闖平交道遭開除　台鐵初估將求償逾900萬

拚翻桌率？小吃店疑裝「訊號遮蔽器」無法滑手機

小吃店公告「不給袋子了」客以後自備！網吵翻

一碗330元！老饕點「頂級」牛肉湯　入口驚覺被騙

更多熱門

相關新聞

週末免費看！《文化就在巷子裡》讓觀眾捨不得離場

週末免費看！《文化就在巷子裡》讓觀眾捨不得離場

夜幕低垂，原本寧靜的社區公園搭起了偌大的舞台，民眾像約好似地陸續聚集，頭髮花白的長輩笑著與鄰居寒暄，剛下班的爸媽帶著孩子在舞台前找了個好位置坐下，打扮時髦的年輕人也交頭接耳討論著。人們或坐或站，但每雙眼睛都透出同樣期待的光芒！

臺北市攜EVOASIS智能充電樁佈建

臺北市攜EVOASIS智能充電樁佈建

北市地政局稽查329案場　2案違規事項曝

北市地政局稽查329案場　2案違規事項曝

臺北會展一站式服務串連行政資源！

臺北會展一站式服務串連行政資源！

U12中華隊培訓名單出爐

U12中華隊培訓名單出爐

關鍵字：

城市界諾貝爾臺北市李光耀世界城市獎特別獎

讀者迴響

熱門新聞

梁軒安性侵女藝人稱妻蕭淑慎全知情

大溪燒烤店清晨大火奪命　20歲男客成焦屍

2度帶男學生回家嘿咻　女教師下場曝

超多人中鏢！「腳痛、腹瀉」傳染性強　病人痛到快往生

1年3車禍！40歲男以為「中邪」　醫一查不對勁

雙腳冒紅疹「像被畫一圈」！醫見恐怖排列驚：牠邊走邊咬

SpaceX要上市了！低軌衛星股歡騰　7檔台廠亮燈漲停

溼答答！　「最強春雨鋒面」下周到

揭秘世界最長海底高鐵隧道　

林秉文遭槍殺身亡照片瘋傳

別再繳錢！2職業工會積欠保費　勞保局暫拒給付

梁軒安洗腦手段遭曝光！　自爆和蕭淑慎沒性生活「反正她快掛了」

陽光帥兒服役竟變腦萎縮！智商退化到2歲

日男跳軌「身體彈回月台」砸中台女乘客！

夫妻問「願不願成為家人」　浪浪反應暖哭網

更多

最夯影音

更多
明春雨鋒面報到變天！連4天轉涼 雨區擴大時間曝

明春雨鋒面報到變天！連4天轉涼 雨區擴大時間曝
周杰倫拍MV「只為在KTV有畫面？」　阿Ken當面「提S.H.E」兩人狂鬥嘴XD

周杰倫拍MV「只為在KTV有畫面？」　阿Ken當面「提S.H.E」兩人狂鬥嘴XD

刑事局證實林秉文喪命柬埔寨！　火化後骨灰送回台

刑事局證實林秉文喪命柬埔寨！　火化後骨灰送回台

橘子不是管錢的！要她回來說清楚？　柯文哲：何必多個人被關？

橘子不是管錢的！要她回來說清楚？　柯文哲：何必多個人被關？

關鍵「1500」　柯文哲：人證、物證、金流都沒有「哪來收賄圖利」？

關鍵「1500」　柯文哲：人證、物證、金流都沒有「哪來收賄圖利」？

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面