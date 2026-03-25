拿下「城市界諾貝爾」！臺北市獲頒臺灣首座李光耀世界城市獎特別獎

▲臺北市獲頒臺灣首座李光耀世界城市獎特別獎。（圖／李光耀城市獎官網）

生活中心／綜合報導

新加坡於今（24）日公布2026年「李光耀世界城市獎」（Lee Kuan Yew World City Prize）結果，臺北市榮獲「特別獎」（Special Mention）。該獎項被譽為「城市界的諾貝爾獎」，為全球城市治理領域最具權威性的國際榮譽之一，臺北也成為全臺唯一獲此殊榮的城市。

李光耀世界城市獎門檻和難度極高，參獎城市須先經國際推薦機制提名，並通過極為嚴格的兩級審查制度，由新加坡市區重建局（Urban Redevelopment Authority Singapore）籌組國際「提名委員會」與「評審委員會」分階段審議，從長期治理能力、制度韌性、跨域整合、創新作為，到對市民生活品質的實質提升進行全面評估。自2010年設立以來，每兩年僅選出極少數城市，即使是溫哥華、哥本哈根、雪梨與波士頓等宜居城市常勝軍，也僅曾獲特別獎。臺北市曾於2018年申請評選，但當時未能入圍實地評審。考量臺北的城市發展理念與李光耀世界城市獎理念契合，臺北隊本屆再度參與評選，歷經超過兩年籌備，儘管競爭相當激烈，臺北最終成功獲得國際肯定，從全球頂尖城市中脫穎而出。

評審團指出，臺北在城市發展上展現出具體成果與實質影響，特別是在交通、環境治理與公民參與等面向的整合治理，為全球高密度城市提供重要借鏡。此次申請以七大治理實踐為核心，包括零廢棄物轉型、防洪管理、商圈重生、綠運輸整合、運動與活力之都、破解少子化困局及AI驅動市政創新，展現城市在環境、韌性、健康、人口與科技上的整體治理能力。

其中，在垃圾費隨袋徵收制度推動下，臺北垃圾量減少，同時回收量成長逾13倍，並提前10年達成垃圾零掩埋；透過防洪排水、城市再生及綠色運輸整合，提升城市韌性；同時以運動政策促進市民健康，規律運動比例成長3倍，並且帶動大巨蛋經濟；在少子化議題上，透過社宅、幸福住宅、公共托育與友善職場等措施，有效減輕家庭負擔；並以「AI三箭」推動智慧治理，導入酷AI與1999市民熱線，提升公共服務效率。

在實地評審過程中，評審團走訪多處場域，對臺北日常治理細節留下深刻印象。此外，小學生親自向評審示範持學生證於便利商店兌領鮮奶的流程，獲得評審團高度肯定，認為此一政策兼具便利性與普及性，將公共服務自然融入日常生活場景，是結合數位治理與民生服務的創新實踐，並直呼臺北的方法「非常聰明（very smart）」。

市長蔣萬安亦向評審團說明臺北推動AI治理的整體策略，強調以「AI雙引擎」為核心架構，一方面強化政府內部的智慧決策與行政效能，另一方面推動面向市民的公共服務創新應用(例如1999市民熱線FAQ導入AI語音轉文字)，透過制度規範、平台建置與跨域應用並進，使AI成為提升治理效率與強化城市韌性的關鍵動能，評審團一致認為，臺北在AI治理上已展現前瞻優勢。

值得一提的是，本次參獎須符合累積超過十年以上成熟治理成果的嚴格標準，然而在評審過程中，評審團對臺北隊近年以「人」與「科技」為核心的創新政策印象深刻，包括「生生喝鮮奶」與「好孕專車」等措施，透過數位卡證整合公共服務，彰顯城市治理不僅追求效率與績效，更能精準回應市民日常需求，體現具溫度的現代治理模式。

蔣市長於評審過程中亦強調，他所期望打造的臺北，是一座讓人一踏入就能感受到歸屬的城市，是「像家一樣的地方」，也是亞洲最令人嚮往的家。透過持續優化政策、回應市民需求，讓每一位在臺北生活的人都能安心生活、實現自我，讓每一個夢想都有被承接的空間。此一兼具制度深度與人本溫度的治理理念，獲得評審團高度認同。評審團表示，市長所提「家」的概念，與他們在臺北實地訪查的感受一致，認為臺北是一座充滿活力的城市，並特別指出，臺北的治理經驗非常具有啟發性，值得與全球其他城市分享臺北「活力的關鍵」。

此外，身為得獎城市，臺北市正式成為「李光耀世界城市獎城市網絡」（LKYWCP Network）的成員，並受邀於2026年6月新加坡世界城市高峰會分享成果，進一步提升國際能見度。臺北市政府表示，此次獲獎不僅是肯定，更是新的起點，未來將持續深化治理，以臺北經驗與世界城市共同邁向更永續與韌性的未來。

「李光耀世界城市獎」得獎城市官方網址

►https://www.leekuanyewworldcityprize.gov.sg/

►https://www.leekuanyewworldcityprize.gov.sg/taipei/