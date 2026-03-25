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伊朗想和談？狠酸川普「自己跟自己談判」　放話打到敵人後悔為止

▲▼ 伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 阿拉奇強調，伊朗將繼續捍衛國家主權。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普日前聲稱德黑蘭有意達成協議、結束中東戰事，不過伊朗軍方發言人卻在25日透過官媒嘲諷美方「正在跟自己談判」，顯示雙方立場仍存在巨大鴻溝。此前據《路透》報導，華府已草擬一份15點和平計畫並送交德黑蘭。

伊朗軍方發言人嘲諷美國「自己跟自己談」

伊朗武裝部隊統一指揮部「哈塔姆安比亞中央總部」發言人佐爾法加里（Ebrahim Zolfaqari）諷刺美國領導層，「你們內部鬥爭的程度已經到了自己跟自己協商的地步了嗎？」更直言，「像我們這樣的人永遠無法和你們這樣的人相處。」

佐爾法加里強調，「只要華府不承認區域穩定是由伊朗武裝部隊保障，美國投資和戰前能源價格就不可能恢復。」

伊朗外長重申捍衛主權決心

另一方面，伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）24日與中國外長王毅通話時態度強硬，重申德黑蘭將繼續捍衛國家主權與領土完整，「直到達成所有目標，讓敵人為這次殘暴侵略感到後悔」，並將荷莫茲海峽實質封鎖歸咎於美國與以色列。

中方也再次譴責美以攻擊行動，王毅在通話中呼籲，「必須停止國際事務中的霸凌行為，尊重外交與國際法，以此作為解決爭端的途徑。」

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