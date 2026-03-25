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藥師曝納骨塔業者關係圖　控徐欣瑩反對生命園區「怕師父生意被搶」

▲藥師林士峰貼出「新竹縣妙天集團／納骨塔業者關係圖」質疑徐欣瑩。（圖／翻攝自Facebook／林士峰）

▲藥師林士峰貼出「新竹縣妙天集團／納骨塔業者關係圖」質疑徐欣瑩。（圖／翻攝自Facebook／林士峰）

記者郭運興／台北報導

國民黨新竹縣長初選在即，陳見賢與徐欣瑩之間的「賢瑩之爭」競爭激烈。對此，藥師林士峰24日貼出一張「新竹縣妙天集團／納骨塔業者關係圖」表示，徐欣瑩可以說跟新竹縣納骨塔業者關係密切，當初極力反對新竹縣政府做生命園區，到底是害怕師父的納骨塔生意被搶，還是真的反應民意，只有她心裡最清楚。他強調，徐欣瑩應該跟社會大眾說明與特定納骨塔業者的關係，未來是否會有利益衝突情況發生。

林士峰表示，兩年前，新竹縣政府要在湖口鄉設立生命園區，當時引起許多居民反對，當時還是國民黨立委的林為洲，甚至跟民眾衝突，對著自救會罵民眾「不要像狗一樣亂叫」，導致竹北市長敗選。

林士峰表示，當年的徐欣瑩，則是出來大聲痛批縣政府，在徐欣瑩與地方民眾壓力下，新竹縣政府妥協，取消了湖口生命園區的計畫，改為「就近治喪」方式，補助所有鄉鎮市公所優化或新建現有殯葬設施。

林士峰貼出一張關係圖指出，但其實很多新竹在地人都知道，跟徐欣瑩關係深厚的妙天師父，其實才是新竹縣納骨塔的大戶，妙天的兒子黃國倫正是新埔鎮「北莊福園」納骨塔的創辦人；關西鎮的「琉璃光蓮花世界」董事會也都是妙天的成員。

林士峰指出，如果把妙天創立的「釋迦牟尼佛救世基金會」董事成員拉開一看，董事會成員除了立委徐欣瑩以及台北市環保局長徐世勳姊弟，還有新竹縣議員吳旭智；楊松亮目前是「北福莊園」的監察人，陳素玲擔任「北福莊園」董事；而妙天的基金會董事張菁芳以及妙天兒子黃國倫，過去也都曾任「琉璃光蓮花世界」的董事。

林士峰表示，徐欣瑩可以說跟新竹縣的納骨塔業者關係密切，徐當初極力反對新竹縣政府做生命園區，到底是害怕師父的納骨塔生意被搶，還是真的反應民意，只有她自己心裡最清楚。

林士峰提到，徐欣瑩首次擔任立法委員的時候，曾經試圖要修「殯葬管理條例」，將原本用以支應突發重大事故，納骨塔業者依法提撥盈餘2%成立的殯葬管理基金，改為可以做投資使用，且無須向縣市政府申報塔位交易清冊，這法案替殯葬業者開財務後門，雖然該爭議法案當年沒有通過。

林士峰說，而徐欣瑩第二次擔任立委，主導《宗教基本法》法案修法，試圖將宗教團體的法律位階提高，明令保障宗教有關宗教儀式或習慣所需用品的自由，未來納骨塔位糾紛，將難以訴諸法律，宗教詐騙也更難以定罪。

林士峰強調，如今，新竹縣長初選徐欣瑩頻繁出招，似乎新竹縣有勢在必得的壓力，徐欣瑩身為參選人，應該也要跟社會大眾說明與關西鎮以及新埔鎮兩座納骨塔的關係，未來擔任縣長後，是否會有利益衝突的情況發生，希望徐欣瑩委員能夠說清楚。

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