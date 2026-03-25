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高雄兒童節嗨翻！12歲以下免費玩壽山動物園　還有恐龍酷樂園

▲▼ 高雄兒童節嗨翻！12歲以下免費玩壽山動物園　還有超狂恐龍酷樂園。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄兒童節嗨翻！12歲以下免費玩壽山動物園。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

兒童節連假即將到來，高雄市政府「2026高雄兒童節—恐龍酷樂園」將於4/3至4/6在衛武營國家藝術文化中心舉行，壽山動物園亦同步推出「壽山童話祭」，12歲以下兒童免費入園，更推出餐飲優惠，邀請親子於兒童節假期到高雄共度美好時光。

觀光局長高閔琳表示，為歡迎全國小朋友於兒童節連假期間（4/3～4/6）造訪壽山動物園，特別推出兒童連假全國12歲以下兒童免費入園優惠，並舉辦「壽山童話祭」系列活動；其中包括採現場報名之寫生著色比賽，歡迎學齡前兒童發揮創意，為「壽Q家族」著色紙塗上豐富的色彩，國小學童亦可走訪園區進行寫生創作，當天交件即可獲得可愛動物磁鐵。

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▲▼ 高雄兒童節嗨翻！12歲以下免費玩壽山動物園　還有超狂恐龍酷樂園。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄兒童節嗨翻！12歲以下免費玩壽山動物園。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼ 高雄兒童節嗨翻！12歲以下免費玩壽山動物園　還有超狂恐龍酷樂園。（圖／記者賴文萱翻攝）

壽山動物園「壽Q家族」全新IP形象日前已正式亮相，由高雄觀光大使「高雄熊」領軍，與原生棲地在柴山（壽山）的台灣獼猴、園區的「迎賓大使」狐獴、「可愛萌主」水豚、「下班必吼」非洲獅、「虎山鎮守」孟加拉虎、「重裝坦克」白犀牛、「蓬鬆花色」羊駝、「不想長大」侏儒河馬等夥伴，共同推廣動物保育教育；兒童連假（4/3）起至4/30，壽山動物園也特別推出「壽Q家族」人氣票選活動。

壽山動物園說明，熱情歡迎全國大小朋友於兒童連假（4/3 至 4/6）至壽山動物園參加「壽Q家族」人氣票選活動；只要穿戴獼猴、狐獴、水豚、非洲獅、孟加拉虎、白犀牛、羊駝或侏儒河馬裝扮裝飾，變裝為「壽Q家族助選員」，並與對應動物合照，即可兌換超可愛的限量動物紙扇。

活動期間園方將於壽山動物園官方臉書進行「壽Q神隊友」候選人介紹與政見發表，4/23 至 4/30 開放線上選情預測，5/2 歡迎民眾再次造訪壽山動物園見證開票實況，與可愛的壽Q家族一起遊行。

▲▼ 日本DINO-A-LIVE擬真恐龍首度來台！2026高雄兒童節「恐龍酷樂園」4/3衛武營登場。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼日本知名擬真恐龍團隊 DINO-A-LIVE 首度來台演出，打造結合表演、互動體驗與科普教育的恐龍主題樂園。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼ 日本DINO-A-LIVE擬真恐龍首度來台！2026高雄兒童節「恐龍酷樂園」4/3衛武營登場。（圖／記者賴文萱翻攝）

兒童連假精彩活動不間斷，由高雄市教育局主辦的「2026高雄兒童節—恐龍酷樂園」邀請日本知名擬真恐龍團隊 DINO-A-LIVE 首度來台演出，打造結合表演、互動體驗與科普教育的恐龍主題樂園。

4/3至4/6於衛武營國家藝術中心將有恐龍舞台秀、恐龍快閃、化石考古體驗、恐龍運動會及主題市集等多元內容，並設置多隻擬真機械恐龍與情境造景，在「化石考古體驗區」，將設置化石挖掘池，讓孩子化身小小考古學家，親手挖掘化石，從體驗中認識古生物與自然科學知識，兼具娛樂與教育意義，打造熱鬧兒童節嘉年華。

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兒童節壽山動物園免費入園恐龍酷樂園親子活動

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