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海底撈員工少了1.1萬人！　2025年淨利衰退14%

▲北京海底撈。（圖／CFP）

▲海底撈。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

連鎖火鍋集團海底撈公布2025年全年財報，其中，去年淨利潤為40.42億元人民幣，據計算年減約14%。此外，海底撈也持續減少員工數量，全集團去年比前年少了11558位員工，減少約8%。

根據財報，海底撈去年實現營收432.25億元，同比增長1.1%。其中，海底撈餐廳的系統銷售額同比下滑3.7%。

去年海底撈集團核心經營利潤為54.03億元，據計算同比下降13.3%。淨利潤為40.42億元，據計算同比下降約14%。公司擁有人應佔利潤為40.5億元，據計算同比下滑約14%。

截至去年底，海底撈集團共經營1383家海底撈餐廳，同比淨增長15家。其中自營門店1304家，同比淨減51家；加盟門店為79家，同比淨增66家。有85家自營餐廳因經營表現未達預期主動關停或因商業地標遷移或設施老舊而搬遷。

▲深圳海底撈曾爆發消費者偷放衛生紙到鍋內求償的消費糾紛。（圖／CFP）

業務結構方面，多元業務成為重要增長來源。外賣業務成為一大亮點。去年海底撈集團外賣業務收入達26.58億元，同比增長111.9%，業務佔比從2024年的2.9%增至6.1%，主要由於「下飯菜」業務的快速增長所致。

財報中提到，外賣業務已成為海底撈集團收入增長的重要支柱，並將在未來助力集團優質發展，全國已佈局超過1200個外賣網點，與所有主流外賣平台深入合作。

財報強調，數智化技術是支撐未來海底撈多品牌規模化擴張的核心引擎。去年，海底撈集團規劃建立全品牌共享的「餐飲生態智能中台，確立了技術驅動擴張的戰略方向，進一步推動集團管理模式從「經驗依賴」向「數據決策」的轉型。

財報中也顯示，截至去年底，海底撈集團共有125620名員工，據計算同比減少11558人，同比減少約8%。員工成本（包括薪金、工資、津貼和福利）從2024年141.13億元減少0.3%至2025年的140.73億元。所佔收入百分比於2024年及2025年分別為33%及32.6%。

▲北京海底撈。（圖／CFP）

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