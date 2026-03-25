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大陸 大陸焦點 特派現場

小米讓人形機器人進工廠　看好5年後大批量落地

▲▼北京小米總部。（圖／CFP）

▲北京小米總部。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

小米集團24日公布2025年全年業績公告，2025年總收入達4573億元，同比增長25%；經調整淨利潤392億元，同比大增43.8%，創歷史新高。小米總裁盧偉冰表示，小米已經讓人形機器人進入工廠實習，預計5年後可實現大批量在小米工廠落地，「未來5到10年將迎來人形機器人大規模進入工作與生活場景的產業節點。」

盧偉冰在財報後的電話會議上提到， 小米最近推出了手機端AI智能體MiClaw，自己始終反對將AI手機概念化，兩年前就曾批評過部分廠商僅在現有手機中加入相關AI功能便冠以AI手機之名的行為，只是「PPT手機」。

盧偉冰說，AI手機一定會到來，但一定不會是這個樣子，自己對AI手機的核心定義，是產品必須帶來一次顛覆性的人機交互變革。

▼小米總裁盧偉冰。（圖／翻攝小米集團）

▲▼小米總裁盧偉冰。（圖／翻攝小米集團）

盧偉冰透露，目前已新增小米15S Pro、Redmi K90、Redmi K90 Pro等機型的適配，後續將推動更多小米手機產品的覆蓋；同時，MiClaw還將向 PC、筆電、手錶等其他智能設備推廣，相關進展將陸續向市場同步。

對於AI的發展，盧偉冰提到，業界核心判斷是AI大模型的競爭已進入下半場，誰能率先實現技術在場景中的深度落地，誰就能搶佔競爭先機。

盧偉冰指出，目前小米已完成面向AI Agent時代的全系列大模型佈局，MiLM大模型已躋身國內第一梯隊，旗艦基座模型具備萬億級參數、百萬級上下文窗口，處於國內領先水平，未來將全力把MiLM大模型打造成世界級模型基座，躋身全球開源第一梯隊。

盧偉冰說，小米未來三年在AI領域的研發與資本投入將超600億元，2026年投入超160億元，重點投向大模型、端側智能、機器人等核心領域。

近期頗受關注的機器人方面，盧偉冰表示，小米佈局通用人形機器人賽道已有近6年時間，2026年實現了關鍵技術突破，人形機器人已進入小米汽車工廠開展產線實習，可實現自主運行3小時完成打螺絲作業，安裝成功率超90%。

不過，盧偉冰強調，目前人形機器人僅剛進入工廠試點階段，距離大規模產業化應用仍有距離，預計5年後可實現大批量在小米工廠落地，未來5到10年將迎來人形機器人大規模進入工作與生活場景的產業節點。

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