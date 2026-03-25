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40歲後的體態危機：別讓「身體軸心」歪斜成了顯老元兇

▲▼體態,身體,軸心,歪斜,老化,骨盆,重心,姿勢。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲邁入中年，駝背、顯老是因為核心流失導致軸心不穩。（圖／取自免費圖庫pexels，下同）

記者張芳瑜／綜合報導

看照片時發現自己背部線條變得圓弧、顯得老態，或是無法長時間維持同一姿勢，常感到身體卡卡的嗎？許多人踏入40歲後，發現若不刻意挺胸，正確姿勢就難以維持。這並非單純的懶散，日本網站《TRILL》的文章指出，這其實與支撐身體的「軸心」平衡產生變化有關。專家提醒，姿勢歪斜正是體內核心力量流失的警訊，若能從日常習慣微調，找回身體穩定感並不難。

40歲後身體軸心難以穩定的關鍵原因

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核心支撐力逐漸下滑

穩定身體軸心的關鍵在於腹肌、背肌等「核心肌群」。隨著年齡增長，這些肌肉的運作機能會產生變化，導致維持姿勢的力量減弱，讓身體在無意識間垂頭喪氣。如果您發現自己「回神時才驚覺正在駝背」，這就是核心力量下降的具體徵兆。

骨盆位置與重心平衡偏移

良好的姿勢仰賴骨盆位置與重心平衡的相互配合。然而，長時間久坐、維持相同姿勢，或是日常生活的慣性動作（如翹腳），容易導致骨盆後傾，進而讓身體軸心變得不穩定。長久下來，姿勢崩壞就會變成一種難以改掉的壞習慣。

比起「端正」姿勢，「重新檢視」習慣更重要

▲▼體態,身體,軸心,歪斜,老化,骨盆,重心,姿勢。（圖／取自免費圖庫pexels）

刻意追求「正襟危坐」往往難以持久。真正有效的方法，是微調日常的站姿與坐姿：

立起骨盆：坐下時感覺坐骨垂直向下，不讓骨盆向後倒。

留意頭部位置：想像頭頂有一條繩子輕輕向上拉，避免脖子前傾。

與其強迫自己僵硬地挺直身體，不如在日常生活中時常「覺察」並調整。當您感覺姿勢變差時，其實是身體在提醒軸心已失去平衡。不必過度用力矯正，只要透過規律的微調習慣，就能找回身體的穩定感與自信體態。

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關鍵字：

體態身體軸心歪斜老化骨盆重心姿勢

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